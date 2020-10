iPhone 12 tutti attesi con scudo ceramico e Dolby Vision

Continuano a fioccare anticipazioni sulle novità Apple in arrivo martedì 13 ottobre, inclusa la disponibilità posticipata di due dei nuovi terminali, il posticipo a novembre delle cuffie AirPods Studio e altro ancora: ora secondo un altro leaker tutti gli iPhone 12 avranno uno scudo ceramico che renderà molto più robusto e resistente il vetro frontale.

Per tutti i modelli è inoltre indicato uno schermo Super Retina XDR Display, nome e sigla che richiamano subito il monitor professionale di Cupertino. È la prima volta che per gli iPhone 12 viene indicato un substrato in vetro ceramico, una soluzione per aumentare la durezza e la resistenza alla caduta del vetro che protegge lo schermo.

Tutti gli altri dettagli per quanto riguarda le dimensioni e le diagonali dei display risultano in linea con quanto più volte emerso da diversi mesi a questa parte. L’altra sorpresa anticipata nei post su Twitter di Ice universe è che tutti e quattro i modelli sembra supporteranno la visualizzazione con tecnologia Dolby Vision per la registrazione dei filmati.

Finora è stato previsto che Apple non includerà più un alimentatore nella scatola, come già fatto per la prima volta con Apple Watch Serie 6: ora le anticipazioni indicano che Apple cambierà nome al suo sistema di ricarica wireless impiegando di nuovo MagSafe. Questo nome era impiegato per l’aggancio magnetico nell’alimentatore dei portatili Apple di diverse generazioni fa.

È prevista anche Smart Data Mode per il 5G. I dettagli sono scarsi ma sembra potersi trattare di un sistema che passa in automatico dal 4G al 5G e viceversa in base al tipo di applicazione in uso, preferendo la connessione di ultima generazione quando sono richiesti grandi trasferimenti di dati, per ridurre il consumo di energia.

Infine emerge anche l’indicazione sulle possibili date posticipate per preordini e arrivo dei vari modelli. Mentre iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono attesi per i preordini il 16 ottobre con disponibilità il 23 ottobre, gli altri due seguiranno alcune settimane dopo. I preordini iPhone 12 mini sono indicati per il 6-7 novembre e disponibilità la settimana seguente, mentre i preordini iPhone 12 Pro Max sono attesi per il 13-14 ottobre e disponibilità la settimana successiva.

La presentazione dei nuovi iPhone (qui tutto quello che è emerso fino a oggi) è programmata per martedì 13 ottobre.