Apple cambia sistema per assemblare le fotocamere iPhone

Apple ha cambiato la sua procedura per ordinare e assemblare le fotocamere destinate agli iPhone, una mossa che punta a ridurre i costi di produzione e che, ancora una volta, vede in prima linea il partner storico Foxconn, il più grande costruttore a contratto al mondo nell’elettronica di consumo.

Fino all’anno scorso Apple acquistava i moduli fotocamere iPhone da diverse società che li fornivano preassemblati, ora invece il sistema sarebbe cambiato. Nell’elenco dei fornitori delle parti preassemblate impiegate fino al 2020 appaiono i nomi di LG InnoTek, Sharp e anche O’Film società che, anche se l’indiscrezione da Taiwan non lo precisa con ogni probabilità rimangono ancora oggi fornitori di Apple per queste componenti.

A cambiare infatti sono ordinativi e procedura, perché, a partire da una data non precisata, Apple acquista i moduli fotocamera singolarmente per affidare poi il lavoro di assemblaggio a Foxconn. La ragione indicata da The Elec per questa scelta è la riduzione dei costi, anche se nessuno si aspetta che Cupertino trasferisca agli utenti questo costo di produzione inferiore sotto forma di prezzi finali più bassi rispetto a quelli visti finora, soprattutto tenendo presente che si tratta di moduli destinati agli iPhone di fascia alta.

Per assemblare le fotocamere di iPhone, Foxconn ha già ricevuto nuove apparecchiature dedicate dalla sudcoreana Hyvision System. Queste permettono di verificare il perfetto allineamento tra gli obiettivi delle fotocamere grandangolari, ultragrandangolari e teleobiettivo, inclusi asse ottico e sensori di immagine: infatti un allineamento errato può ridurre drasticamente la qualità dell’immagine. Non è però chiaro se il cambio di sistema per assemblare le fotocamere sia già applicato o meno ai nuovi terminali della gamma iPhone 13 che sono già in produzione, per l’arrivo atteso tra settembre e ottobre.

Negli scorsi giorni sono trapelati nuovi dettagli che anticipano importanti novità nel comparto foto e video dei prossimi iPhone in arrivo in autunno. Tutto quello che sappiamo finora sui nuovi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.