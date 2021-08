iPhone 13 Pro sarà una bomba con foto e video super potenziati

Che gli iPhone 13 e in particolare i modelli Pro riceveranno un sostanzioso miglioramento nel comparto foto e video era già chiaro da schemi tecnici, rendering e persino dalle cover: ora Bloomberg torna in argomento anticipando diverse importanti novità che faranno la gioia degli appassionati.

Iniziamo dalla fotografia: Apple migliorerà e potenzierà i filtri per le foto, inclusi quelli noti e tradizionali, perché si potranno applicare in automatico anche esclusivamente al soggetto e agli oggetti ripresi, quindi non più solamente come filtro unico esteso all’intera immagine come è stato possibile fare fino a oggi, questo grazie all’impiego della Intelligenza Artificiale.

«Gli utenti potranno scegliere tra diversi stili da applicare alle loro foto, incluso uno per mostrare i colori a una temperatura più calda o più fredda mantenendo i bianchi neutri. Un’altra opzione aggiungerà un aspetto più drammatico con ombre più profonde e più contrasto, e l’azienda sta pianificando uno stile più equilibrato per mostrare ombre e colori realistici con un aspetto più luminoso».

Le novità si spingono ancora oltre per il comparto video perché si potrà registrare in Modalità Ritratto, come già emerso a inizio luglio, e soprattutto verrà implementato per la prima volta su iPhone il formato professionale ProRes, lo stesso creato da Apple oltre 10 anni fa e da tempo impiegato dai professionisti e dal mondo del cinema.

Come la modalità Ritratto per le foto introdotta per la prima volta in iPhone 7 Plus nel 2016, anche quella nuova per i video in arrivo su iPhone 13 Pro sfrutterà misurazioni e dati rilevati con il sensore di distanza e profondità LiDAR per mettere a fuoco il soggetto e contemporaneamente sfumare tutto quanto rimane sullo sfondo, con effetto e gradazione regolabili dall’utente. Questa funzione si abbina così perfettamente con la modalità ritratto in arrivo su FaceTime quando sarà disponibile iOS 15 per tutti i dispositivi supportati.

Ancora più importante infine il supporto per il formato video professionale ProRes che permette di registrare in qualità superiore, oltre a offrire più possibilità e opzioni di modifica in fase di editing e post produzione. Come già successo per il formato ProRaw per le foto disponibile come funzione esclusiva solo negli iPhone 12 Pro, probabilmente Apple renderà disponibile il formato di registrazione video ProRes solo per i modelli iPhone 13 Pro.

Oltre alle sostanziose novità per foto e video negli iPhone 13 Pro, Mark Gurman di Bloomberg conferma altre anticipazioni già emerse negli scorsi mesi, tra cui il notch più piccolo, una nuova tecnologia degli schermi che offrirà frequenze di aggiornamento superiori (e forse anche lo schermo sempre acceso come in Apple Watch) e naturalmente la presenza del processore più potente e veloce Apple A15.

