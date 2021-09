Il Lucca Comics & Games 2021 sarà di nuovo in presenza

Quattro giorni di fumetti, mostre, cosplay, videogiochi e incontri con gli editori, in presenza, nel centro storico di Lucca. Torna in presenza il Lucca Comics & Games: il festival si svolgerà nel capoluogo toscano dal 29 ottobre al 1° novembre 2021. Tornerà ad essere un festival “dal vivo”, dopo il Lucca ChanGes 2020, che ha permesso di andare oltre alle limitazioni della pandemia arrivando agli appassionati di fumetti e giochi online e attraverso la Rai. Nell’edizione 2021, ci saranno eventi, incontri e appuntamenti, organizzati nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid e sarà possibile partecipare con Green Pass.

Prenotazione obbligatoria e Green pass

Secondo le attuali disposizioni, l’accesso sarà limitato a circa 20.000 visitatori al giorno, che potranno accedere con un biglietto nominale e disponibile solo tramite prevendita online. E naturalmente, chi vi parteciperà dovrà munirsi di Green pass.

Tutte le iniziative ufficiali del Festival saranno ad esclusivo accesso dei possessori di biglietto, comprese le sale conferenza, l’Area Junior o le mostre (gratuite nelle precedenti edizioni). Pur rimanendo la città di Lucca ad accesso libero, salvo possibili restrizioni con validità generale decise dalle autorità, nell’area cittadina non saranno ospitate attività ad ingresso libero organizzate e tutte le iniziative e gli eventi si svolgeranno nelle sedi festivaliere vere e proprie (accessibili solo con biglietto). Ai fan e curiosi del Festival e agli appassionati delle diverse aree è fortemente consigliato l’arrivo a Lucca unicamente previo acquisto in prevendita. Non mancheranno le attività musicali e di cosplay competitivo, che si svolgeranno però solo in sedi ad accesso controllato e a numero chiuso.

Tutti gli appuntamenti nel centro di Lucca

Lucca Comics & Games 2021 sarà organizzata in distretti: il perno centrale del fumetto resterà piazza Napoleone, che vedrà confermato il suo iconico padiglione, oltre a Palazzo Ducale e ai familiari spazi del Palazzetto dello Sport, in cui il festival si è tenuto fino al 2005 e in cui rientra dopo più di quindici anni; i variegati universi del gioco troveranno spazio nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza, in attesa di tornare al glorioso padiglione Carducci; il mondo Japan conquista l’ampio Polo Fiere di Lucca; l’area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco.

Il Festival sarà anche in streaming

La multicanalità già sperimentata con Lucca ChanGes è confermata. Tutti potranno partecipare al Festival anche a distanza: torneranno gli eventi in streaming, i Campfire su tutto il territorio nazionale, la prestigiosa media partnership con Rai, il Programma Off digital e dal vivo. Chi non riuscirà ad acquistare un biglietto potrà quindi comunque vivere una dimensione diffusa del Festival attraverso gli eventi digitali, gli appuntamenti legati ai media partner e le attività promosse nei singoli Campfire.

