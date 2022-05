Oppo Virtual Assistant aiuta in video prima e dopo l’acquisto

Oppo introduce il nuovo servizio Virtual Assistant che mette a disposizione degli utenti un supporto video dedicato, utile sia prima dell’acquisto, che nella vita di tutti i giorni. Virtual Assistant permette a chiunque desideri sfruttare al massimo i terminali della nuova Find X5 Series, o abbia acquistato un dispositivo della gamma, di prenotare una video-call con un esperto, che risponderà alle proprie curiosità e saprà diagnosticare eventuali bug senza attese.

Con l’esperto al proprio fianco sarà semplice individuare potenziali problematicità attraverso la condivisione dello schermo, al seguito della quale suggerirà le soluzioni più efficaci e hassle-free. Il costruttore cinese in rapida crescita investe sul suo ecosistema di servizi a supporto dell’utente per una esperienza d’uso premium.

Il servizio Virtual Assistant si colloca all’interno dell’offerta di servizi integrativi a costo zero pensati per la Find X5 Series, che tutelano i consumatori dai piccoli incidenti della vita quotidiana, a cui spesso fanno seguito lunghi tempi d’attesa e importanti costi di riparazione.

Per compensare i disagi tipicamente ricollegati a queste situazioni, Oppo ha previsto la possibilità di ritirare e riconsegnare a domicilio i dispositivi da riparare senza alcun costo aggiuntivo. Per prolungare il ciclo di vita dei propri terminali e semplificare la risoluzione dei problemi, inoltre, Oppo permette di attivare la garanzia opzionale Oppo Care che, oltre a proteggere lo smartphone per 24 mesi, prevede la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale:

Oppo Care è un servizio che copre tutti i modelli della serie Find X5, offrendo un anno di protezione per Find X5 Pro (qui la recensione) e Find X5 e tre mesi per Find X5 Lite (qui la recensione di macitynet). A ciò si aggiunge la Garanzia Internazionale, che protegge i dispositivi dall’usura e dai danni accidentali in oltre 33 paesi.

Per scoprire l’ecosistema di servizi integrativi a costo zero di Oppo, tra cui Virtual Assistant, e richiedere un consulto su Find X5 Series con l’esperto, è possibile visitare la pagina dedicata. Tra le ultime novità Oppo recensite da macitynet anche Oppo Watch Free, ibrido tra smartwatche e bracciale smart.