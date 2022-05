BMW spedisce alcune auto senza Apple CarPlay e Android Auto

Nei primi quattro mesi di quest’anno BMW ha spedito alcune auto, anche in Italia, prive del supporto per Apple CarPlay e Android Auto: il costruttore ha annunciato che il problema è dovuto alla sostituzione di un fornitore di chip e che le auto interessate riceveranno entro giugno un aggiornamento software che abiliterà il supporto per le due piattaforme.

I modelli di auto BMW interessati dal problema contengono i caratteri “6P1” nel codice di produzione. Tutte le auto BMW prive di supporto Apple CarPlay e Android Auto sono state costruite nei primi quattro mesi del 2022: il costruttore non ha indicato in quali nazioni sono state vendute, ma Automotive News Europe segnala lamentele e report da parte degli acquirenti BMW in in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Con ogni probabilità il cambio di fornitore della componente è dovuto alla scarsità globale di chip che da circa un anno ha colpito praticamente tutti i settori, incluso quello delle automobili. Ford, Tesla e anche altri marchi hanno apportato modifiche a componenti e fornitori per evitare ritardi in produzione e consegne, in alcuni casi gli acquirenti hanno dovuto rinunciare a funzioni o caratteristiche desiderate.

Fortunatamente nelle dichiarazioni rilasciate BMW indica sia il problema che la soluzione in arrivo «I chip integrati in queste auto nei primi quattro mesi di quest’anno necessitano di un software aggiornato per essere completamente funzionali e offrire funzionalità Apple CarPlay/Android Auto e Wi-Fi». L’aggiornamento over the air sarà rilasciato al più tardi entro la fine di giugno.

Alla fine di aprile per gli utenti BMW è arrivato l’accesso e controllo dei dispositivi Bosch per la casa smart tramite Siri e Apple CarPlay a bordo delle vetture: del funzionamento tramite Apple Homekit, ma anche Google Assistant e Amazon Alexa abbiamo parlato in questo articolo.

