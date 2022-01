Tesla rifiuta CarPlay ma ora c’è una soluzione fai da te

Da anni le persone chiedono il supporto alla tecnologia CarPlay di Apple per le autovetture di Tesla, ma quest’ultima non ne vuole sapere: eppure, con i dovuti accorgimenti, lo sviluppatore polacco Michał Gapiński è riuscito a mettercelo lo stesso, il che probabilmente attirerà l’attenzione di tutti quelli che speravano in qualcosa del genere.

Tesla infatti il software del proprio sistema di infotainment se lo scrive da sola, e per il momento di CarPlay non vi è traccia: in effetti ad oggi non è supportato neanche Apple Music, anche se per quest’ultimo era stata individuata l’integrazione durante i test di dicembre 2020. Poter usare CarPlay sulle auto Tesla sarebbe perciò un sogno che diventà realtà per molti proprietari di questi veicoli, che anziché dover aspettare l’integrazione ufficiale potrebbero lasciarsi coinvolgere dalla soluzione alternativa trovata dal sopracitato sviluppatore.

Si può avere un assaggio di come sarebbe CarPlay in una Tesla dando un’occhiata al video che riportiamo in questo articolo e al pugno di foto che Gapiński ha pubblicato su Twitter, dove mostra il sistema in funzione sullo schermo da 15 pollici della Model 3. Tramite la rotellina sul volante riesce praticamente a controllare Apple Music e tutto il resto, che gira ovviamente sulla piattaforma CarPlay di Apple. Ma ci sono più di un “però”.

Innanzitutto, questa alternativa è basata su un Raspberry Pi che esegue una build personalizzata di Android: è così – spiega – che sarebbe riuscito a caricare CarPlay nel browser del sistema di Tesla. Inoltre per navigare all’interno dell’interfaccia usa un mouse anziché lo schermo touch.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Va comunque detto che non ci troviamo di fronte a nulla di definitivo: il prossimo passo infatti sarà quello di migliorare la connessione Wi-Fi, e in ogni caso condividerà pubblicamente il progetto soltanto quando sarà completo, rifinito e funzionante al 100%. Anche perché al momento tutto il lavoro che c’è da fare per farlo funzionare, nonché la latenza e la dipendenza dal browser dell’auto sono probabilmente l’opposto di ciò che la maggior parte degli utenti Apple vorrebbe usare nell’auto Tesla.

