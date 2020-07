Apple Central World di Bangkok apre venerdì, la fotogalleria di Apple

La struttura ricorda lo Steve Jobs Theater ma le somiglianze finiscono qui, perché il nuovo store Apple Central World di Bangkok adotta materiali e soluzioni innovative che si integrano perfettamente allo stile della Thailandia. Apple presenta in anteprima Apple Central World, la sua seconda e più grande sede commerciale in Tailandia, dopo il primo store inaugurato nel 2018.

Proprio come lo Steve Jobs Theater, l’architettura risulta riconoscibilissima grazie a un design tutto trasparente realizzato in vetro, interamente alloggiato sotto a un tetto a sbalzo. I clienti possono spostarsi tra due livelli tramite una scala a chiocciola che avvolge un’anima in legno, oppure usando un esclusivo ascensore cilindrico rivestito in acciaio inossidabile lucidato a specchio.

Gli ospiti possono accedere dal piano terra o dal livello superiore, che fornisce un collegamento diretto con Skytrain e il più grande centro commerciale della città. La piazza all’aperto offre un luogo di incontro per la comunità, con panchine e grandi alberi che circondano lo spazio.

«Siamo entusiasti che i visitatori possono scoprire questo negozio davvero unico nel suo genere a Ratchaprasong» dichiara Deirdre O ‘Brien, vice presidente senior Retail + People di Apple. «Con le nostre futuri sessioni Today at Apple e un team fenomenale pronto ad accogliere la comunità con un servizio e un supporto eccezionali, non vediamo l’ora che i nostri clienti possano sperimentare Apple Central World».

Il design del negozio include molte delle ultime funzionalità di Apple, tra cui un forum, una sala riunioni e display indipendenti. Incentrato su un videowall, il Forum ospiterà le sessioni di Today at Apple con alcuni dei più grandi artisti, musicisti e creativi di Bangkok. I visitatori possono scoprire prodotti e accessori per una vasta gamma di interessi presso i display indipendenti, situati attorno al layout circolare del negozio al primo piano. La Boardroom si trova al livello più basso del negozio e fornirà a imprenditori, sviluppatori e imprenditori locali uno spazio dedicato per ricevere consigli e indicazioni personali dal team Apple.

Apple Central World aprirà venerdì 31 luglio, dove oltre 130 nuovi membri del team che parlano 17 lingue accoglieranno i clienti. Come misura di sicurezza, nel giorno dell’inaugurazione sarà possibile accedere solo tramite appuntamento. Come tutti gli altri negozi della catena Apple Retail nel mondo, anche Apple Central World applica diverse misure di sicurezza per dipendenti e visitatori, inclusi i requisiti di maschera, controlli della temperatura e distanziamento sociale. Tutte le fotografie che riportiamo in questo articolo sono state pubblicate da Apple.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano degli Apple Store sono disponibili a partire da questa pagina. Invece per tutte le notizie che riguardano Apple si parte da qui.