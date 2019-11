Ottimismo e lavoro di squadra sono il mantra di Deirdre O’Brien responsabile retail Apple

Alzarsi ogni mattina con ottimismo. Questo è il segreto di Apple e di Deirdre O’Brien, responsabile retail di Cupertino, successore di Angela Ahrendts. È la stessa O’Brien a spiegare che, di fronte alle difficoltà, la chiave per riuscire a superarle è stato l’atteggiamento positivo di Apple, abbinato ad una fede sconfinata nel lavoro di squadra.

Deirdre O’Brien, successore del vicepresidente senior per il retail di Apple, posto che prima era di Angela Ahrendts, ha raccontato alla rivista di moda statunitense InStyle, alcuni dettagli legati alla sua vita lavorativa in Apple e del lavoro a Cupertino.

La vicepresidente Apple racconta come il lavoro in azienda sia – nel solco dei progetti e del lavoro di Steve Jobs – a metà strada tra la tecnologia e l’arte. Per tutti i dipendenti, sentirsi parte di un progetto come questo non è come lavorare per una qualsiasi azienda che si occupa di hi-tech.

Questo sentimento fa da sfondo a un profondo ottimismo, senza il quale Apple non ce l’avrebbe fatta. Ricordando i momenti di difficoltà attraversati da Cupertino, spiega che anche se nessuno aveva l’impressione che ce l’avrebbero fatta, in azienda non è mai mancata la speranza. “Credo di aver imparato un profondo senso di ottimismo, ma di un ottimismo realistico che ti permette di valutare e di avere una buona base da cui partire. Siamo riusciti a superare le difficoltà mettendoci insieme, ciascuno ha fatto la propria parte”.

La cosa più “tosta” che ha fatto la O’Brien è stata, proprio come per Tim Cook, il coming out sulle sue preferenze sessuali. “Avevo paura, ma sapevo che avrei portato tutta me stessa in Apple. Non mi sono mai pentita di averlo fatto”.

Ora Deirdre O’Brien è responsabile di oltre 500 punti vendita, del negozio online di Apple e di oltre 120mila dipendenti Apple e ha la maggior responsabilità mai avuto nella sua lunga permanenza in azienda, iniziata nel gennaio 1988. Succede alla Ahrendts, che lasciò Apple ad aprile. Precedentemente Deirdre O’Brien è stata a capo delle risorse umane.

