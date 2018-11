Spettacolare il primo Apple Store in Thailandia a Bangkok, le foto di Apple

Il primo Apple Store in Thailandia a Bangkok apre sabato 10 novembre: Cupertino offre un’anterprima fotografica della spettacolare location, una struttura aperta grazie a vetrate immense, ricca di vegetazione, perfetta per corsi, incontri informali e per ammirare e acquistare i prodotti della Mela

L’apertura è attesa per sabato 10 novembre, ma già mercoledì Apple ha presentato in anteprima il suo primo Apple Store in Thailandia. Il primo negozio thailandese, un punto vendita molto atteso nell’outlet Iconsiam a Bangkok, è stato presentato da Apple con alcune foto in anteprima.

«Bangkok è una destinazione culturale ed economica per l’intera regione thailandese e ospita milioni di appassionati clienti Apple» ha detto Angela Ahrendts, vice president senior di Retail di Apple. «Siamo entusiasti – prosegue la Ahrendts – di presentare e di poter offrire oggi ai nostri clienti thailandesi, la nostra linea completa di prodotti, i nostri dipendenti fenomenali, il servizio e il supporto amati dai clienti Apple in tutto il mondo».

Collegato al centro commerciale Iconsiam, una struttura a uso misto situata sulle rive del fiume Chao Phraya, il nuovo primo negozio Apple Store in Thailandia si presenta con un design aperto, caratterizzato dalla presenza – ovviamente – del vetro e della vegetazione (anche internamente).

La copertura è un soffitto molto alto, sostenuto da colonne a torre. Le due grandi facciate in vetro, una sul retro e una all’ingresso, conferiscono alla struttura una atmosfera leggera, ariosa. Il negozio si trova su una terrazza esterna, sul tetto del centro commerciale. All’esterno i clienti thailandesi potranno incontrarsi in un giardino pensile, luogo di incontro pittoresco e una zona perfetta per le sessioni fotografiche per i corsi Today at Apple.

Dalle foto si può notare come corsi e sessioni si terranno in un grande spazio, con comodi posti a sedere e video wall. I clienti potranno anche sedersi su tavoli e sedie in legno per imparare a conoscere meglio gli strumenti appena acquistati o per risolvere i problemi con il personale Genius.

Insomma, tutti i servizi degli Store di Apple stanno per arrivare anche in Thailandia. Lo Store Apple a Iconsiam è stato annunciato per la prima volta a ottobre, dopo mesi di indiscrezioni. All’interno del primo Apple Store in Thailandia dovrebbero lavorare circa 100 dipendenti, compresi i Creative Pro e i Genius. L’Apple Store di Bangkok aprirà le porte ai clienti questo fine settimana. L’apertura delle porte e gli applausi sono previsti sabato alle 10, ora locale.