Apple Clips 3.0 cambia tutto e supporta i video HDR di iPhone 12

Apple rilascia la nuova versione di Clips 3.0, l’app gratuita per creare video brevi su iPhone e iPad, che permette di divertirsi e liberare la creatività con i personaggi Memoji e Animoji. L’app permette di realizzare rapidamente video ad effetto da condividere sui social con amici e familiari. Con pochi tocchi è possibile creare e inviare messaggi video o per raccontare storie con filtri artistici, testi animati, musica, emoji e adesivi con i personaggi di Star Wars, Disney•Pixar e altro ancora.

«Sin dalla sua introduzione, Clips è diventata una delle app più apprezzate per la creazione di video, e ogni giorni milioni di progetti sono creati con questa» dichiara Susan Prescott, vice presidente di Apple responsabile Apps Product Marketing. «Gli utenti amano la facilità con cui è possibile creare video divertenti ed espressivi da condividere con amici, familiari e compagni di classe con pochi tap sugli schermi di iPhone e iPad». «L’aggiornamento odierno, con interfaccia ottimizzata, supporta i video verticali e orizzontali, la cattura dei filmati HDR con gli iPhone 12 o iPhone 12 Pro e divertenti nuovi effetti che permetteranno agli utenti di creare video con Clips con maggiore personalità e rifiniture come mai prima».

Clips 3.0 integra nuove funzionalità per la registrazione dello schermo, per il browser Effetti, Media e Progetti, nuove forme e tracce sonore che si adeguano alla lunghezza dei filmati. La versione per iPad integra novità specifiche che rendono l’app ancora più semplice da usare, con il supporto per Magic Keyboard, Smart Keyboard, mouse o trackpad Bluetooth.

Su iPad l’app si apre automaticamente in modalità 4:3 e supporta anche la funzionalità Scribble di iPadOS 14. Su iPhone Clips si apre in modalità 16:9 per progetti in verticale ideali da condividere sui social. Sono stati aggiornati filtri, poster, Live Titles e scene selfie: è possibile applicare filtri artistici per trasformare qualsiasi foto o video in un dipinto, un film muto o una illustrazione in stile fumetto.

Come sempre gli utenti possono condividere facilmente video messaggi, slideshow, progetti scolastici e mini film. Adesivi animati ed emoji possono seguire i movimenti del volto dell’utente, dando modo di creare divertenti videoselfie con la fotocamera frontale di iPhone e iPad.

Clips 3.0 è disponibile da questa pagina di App Store come aggiornamento gratuito per iPhone, iPad e iPod touch con iOS 14 o iPadOS 14 o seguenti. La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile qui.