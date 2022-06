Apple con TSMC costruirà chip a 2 nanometri nel 2025

TSMC, il produttore di chip per iPhone, iPad e Mac, ha annunciato che inizierà la produzione di chip a 2 nanometri entro il 2025, un altro importante balo tecnologico che beneficerà enormente Apple. E’ la prima volta che il produttore anticipa le date per la creazione dei suoi chip ultra-avanzati. Da considerare che Samsung e Intel hanno fatto annunci simili.

Secondo Nikkei Asia, TSMC ha fatto questo annuncio in un evento recente, ed è la prima volta che il produttore di chip iPhone ha specificamente programmato una tabella di marcia per la sua produzione di chip a 2 nanometri.

Il titano del chip taiwanese ha affermato che la sua tecnologia a 2 nm si baserà sull’architettura a transistor nanosheet per offrire miglioramenti significativi nelle prestazioni e nell’efficienza energetica. L’architettura Nanosheet è un’infrastruttura completamente diversa dall’infrastruttura Finfet utilizzata per i chip a 5 nm, attualmente la più avanzata sul mercato. Tale nuova tecnologia richiede enormi investimenti per essere messa a disposizione.

Apple utilizza chip TSMC a 5 nm sui suoi iPhone e Mac, ma l’azienda sta spingendo il produttore di chip TSMC a produrre un processore a 3 nanometri per Mac già nel 2023. ed ora il prossimo balzo ancora fino a 2 nanometri.

Apple ha anche recentemente annunciato il suo nuovo chip M2 per Mac, basato sulla serie A15 Bionic, e utilizza una evoluzione della stessa tecnologia di produzione a 5 nanometri di Apple Silicon M1. Questo futuro processore a 2 nm potrebbe presentare “fino a quattro matrici, con fino a 40 core CPU in totale per chip. Secondo quanto riferito, le tre versioni del chip di terza generazione sono attualmente note con il nome in codice “Ibiza”, “Lobos” e “Palma”.

Dando uno sguardo ai concorrenti, si sa che Intel si è impegnata a riconquistare la leadership tecnologica nella produzione di chip entro il 2024. La società ha rivelato per la prima volta la sua tecnologia a 1,8 nm – quella che chiama tecnologia 18A – a metà del 2021. Quest’anno, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha affermato che questa tecnologia è “sei mesi in anticipo sul previsto”, spostando la possibile data di rilascio alla fine del 2024.

Samsung dal canto suo ha riferito ad aprile scorso che produrrà chip a 3 nm entro la fine di giugno di quest’anno.