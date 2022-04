TSMC e Apple pronti per chip a 3 nanometri

TSMC, partner di produzione dei chip Apple, afferma che sarà pronta a produrre chip a 3 nanometri in serie nella seconda metà di quest’anno, così da poter fornire tale tecnologia ad Apple già dalla prossima generazione di dispositivi nel 2023.

Come riportato da DigiTimes, TSMC dovrebbe inizialmente elaborare 30.000-35.000 wafer fabbricati utilizzando la tecnologia di processo a 3 nm al mese, secondo fonti dalla catena di approvvigionamento Apple. Un rapporto del luglio 2021 di Nikkei Asia ha affermato che Apple lancerà un iPad quest’anno con un processore basato sul processo a 3 nm di TSMC. Il rapporto di DigiTimes oggi afferma anche che il processo sarà utilizzato per la prima volta da Apple negli iPad, anche se non dice su quale modello, o quando verrà lanciato.

Se fosse vero, sarebbe la seconda volta negli ultimi anni che Apple debutta con una nuova tecnologia chip in un iPad, prima ancora di utilizzarla nei suoi smartphone di punta. Ricordiamo, infatti, che la Mela ha debuttato per la prima volta con il chip A14 Bionic, basato sulla tecnologia a 5 nm, con iPad Air di quarta generazione nel 2020.

Ad ogni modo, Apple dovrebbe rilasciare la maggior parte dei suoi dispositivi con chip a 3 nm fabbricati da TSMC nel 2023, compresi Mac con chip M3 e modelli di iPhone 15 con chip A17. Il passaggio a un processo più avanzato si traduce in genere in migliori prestazioni ed efficienza energetica, consentendo velocità più elevate e una maggiore durata della batteria.

Secondo TSMC la tecnologia a 3 nm può aumentare le prestazioni di elaborazione dal 10% al 15% rispetto alla tecnologia a 5 nm, riducendo al contempo il consumo energetico dal 25% al 30%. Si ritiene che alcuni chip M3 abbiano fino a quattro matrici, consentendo potenzialmente una CPU fino a 40 core. In confronto, il chip M1 di Apple ha una CPU 8-core e i chip M1 Pro e M1 Max hanno CPU 10-core.

Guardando al futuro, TSMC ha affermato che anche lo sviluppo del processo N2 (2nm) di prossima generazione è sulla buona strada e la fonderia prevede di prepararsi per la pre produzione già alla fine del 2024, per poi partire con la produzione in serie nel 2025.

Nel primo trimestre di quest’anno TSMC ha segnato risultati record. Invece sembra che il prossimo chip Apple M2 per Mac sarà realizzato sempre da TSMC con processo a 4 nanometri.