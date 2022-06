WhatsApp migliora la privacy di profilo e ultimo accesso

Dopo la funzione rilasciata in beta lo scorso aprile, WhatsApp sta implementando maggiori controlli sulla privacy per le impostazioni delle Foto profilo, Stato e Ultimo accesso. Lo ha riferito in via ufficiale la società.

Fino ad ora era possibile impostare questi controlli per Tutti, I miei contatti o Nessuno, ma l’ultimo aggiornamento rilasciato dallo sviluppatore introduce la nuova opzione “I miei contatti tranne”, che offre un controllo più granulare sui destinatari di queste restrizioni.

Lo stato Ultimo accesso è considerato da alcuni un vero e proprio pericolo per la privacy, in quanto indica quando qualcuno ha avuto l’ultima volta accesso all’app. Ciò fornisce un modo per scoprire se un contatto potrebbe aver potenzialmente letto un messaggio, anche se ha disattivato le ricevute di lettura. La nuova funzione consente di disattivare queste funzioni per determinate persone, bloccando anche la foto del profilo, Informazioni e Stato per singoli utenti.

La funzione è sempre biunivoca: questo vuol dire che se si limitano queste informazioni a determinate persone, dalle stesse non si riceveranno le informazioni corrispondenti. Le nuove impostazioni per la privacy di WhatsApp sono disponibili tramite il menu con i tre puntini nell’angolo in alto a destra, quindi navigando su Account > Privacy.

WhatsApp ha aggiunto una serie di nuove funzionalità negli ultimi tempi, sia in materia di privacy che per migliorare le funzionalità. L’anno scorso, la società ha dichiarato che avrebbe limitato gli account per gli utenti che non avrebbero accettano la nuova politica sulla privacy, ma in seguito ha fatto marcia indietro.

Tra le prossime novità attese in arrivo da WhatsApp il doppio codice di verifica per impedire le frodi e anche sembra (finalmente!) la funzione per modificare i messaggi spediti. Il 14 giugno WhatsApp (Meta) e Apple hanno presentato una nuova funzionalità che rende più facile passare da Android a iOS.