Dreame T30 è l’aspirapolvere verticale in offerta a 269 euro

Quanti fossero interessati alle pulizie smart non potranno lasciarsi sfuggire l’offerta su Dreame T30, oggi disponibile a 269 euro al posto di 339 euro. Clicca qui per acquistare.

Tra le sue principali caratteristiche la potenza di aspirazione di 190 AW, che arriva a 150.000 giri/min. Si tratta di un buon compromesso tra prestazioni ed efficienza, che riesce a restituire una bassa rumorosità.

Dreame T30 propone anche una modalità di auto pulizia: T30 rileva il livello e la quantità di polvere e seleziona il giusto livello di aspirazione in modalità Auto per una pulizia più efficace e per una maggiore autonomia possibile. Propone anche un piccolo display che fornisce tutte le principali informazioni sulla pulizia in corso, mentre il contenitore ha una capienza di 600 ml, così da non doverlo necessariamente svuotare ad ogni pulizia.

Grazie alla sua potenza di aspirazione di 190AW, Dreame T30 permette di pulire in profondità per rimuovere sporco e polvere più ostinati. Propone una tecnologia di filtraggio avanzato, e la spazzola in dotazione scivola facilmente su qualsiasi tipologia di superficie, adatta anche ai tappeti. Questo per via della spazzola a forma di “v”, che aiuta anche a districarsi tra i capelli.

Dreame T30 propone un’autonomia fino a 90 minuti, mentre il sistema di filtraggio riesce ad eliminare la maggior parte dei batteri: il sistema di filtraggio a 5 strati cattura il 99,6% degli inquinanti e degli allergeni fino a 3 micron.

All’interno della confezione è presente, oltre al corpo aspirapolvere, anche il supporto a parete 2-in-1, la spazzola motorizzata, un tubo flessibile, un beccuccio per la polvere e uno strumento di prolunga flessibile 2-in-1.

Al momento potete acquistare Dreame T30 direttamente a questo indirizzo a 269 euro, anziché 339 euro.