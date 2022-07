iPhone satellitare ha senso con l’annuncio di Ericsson e Qualcomm

Da tempo circolano indiscrezioni su un presunto iPhone con connessione satellitare, inspiegabile per alcuni se non esclusivamente per messaggi e chiamate vocali di emergenza o in zone non coperte da servizi cellulari terrestri, ma l’ultimo annuncio congiunto di Qualcomm, Eircsson e Thales per il 5G via satellite apre uno scenario in cui iPhone con questa tecnologia ha perfettamente senso.

Questo non solo per le situazioni di emergenza, ma in generale per una nuova trasformazione delle comunicazioni che nei prossimi anni sfrutteranno sempre più le costellazioni di satelliti in orbita per ogni tipo di trasmissione e molte più applicazioni di quante forse oggi immaginiamo. Già lo scorso anno l’uscita di un iPhone con connessione satelliata era stata indicata genericamente da Mark Gurman di Bloomberg con arrivo al più presto nel 2022, ma finora non si è visto nulla, anche se alla scadenza mancano ancora gli iPhone 14 in arrivo a settembre.

Ora in un comunicato congiunto, Ericsson, Qualcomm e Thales hanno annunciato l’intenzione di creare una rete globale 5G usando i satelliti. “Il risultato – riferisce nel comunicato Ericsson – potrebbe significare che i prossimi smartphone 5G saranno in grado utilizzare la connettività 5G in qualsiasi punto della Terra e fornire una copertura globale completa per i servizi di trasmissione dati a banda larga, anche in quei luoghi normalmente coperti solo dai sistemi di telefonia satellitare tradizionali con capacità di connettività dati limitate”.

L’annuncio segue l’approvazione nell’ambito del 3GPP (accordo di collaborazione fra enti che si occupano di standardizzare sistemi di telecomunicazione in diverse parti del mondo) di specifiche riguardanti il 5G via satellite, con l’obiettivo di coprire anche aree attualmente non servite dalle reti di comunicazione terrestre. I lavori inizieranno dalla Francia e prevedono test con smartphone che serviranno a convalidare le non-terrestrial networks (5G NTN), promettendo di rivoluzionare le comunicazioni con costi più bassi e altri vantaggi.

Com’è facile immaginare, tra i vantaggi del 5G che sfrutta satelliti in orbita terrestre bassa (LEO, Low Earth Orbit – orbita terrestre bassa) c’è la copertura di aree geografiche anche estreme o remote, inclusi mari, oceani e altre località ancora dove la copertura è tipicamente assente.

“Una connettività così diffusa potenzierebbe le capacità di roaming degli utenti smartphone abbonati al 5G, oltre a consentire la connettività globale nei settori dei trasporti, dell’energia e della sanità”, si legge ancora nella nota congiunta. “La rete spaziale potrebbe anche essere utilizzata come backup alle controparti attuali terrestri, in caso di gravi interruzioni di rete o disastri, e per aumentare la sicurezza delle reti governative per le comunicazioni nazionali”.

Il nome di Apple non è menzionato, ma oltre alle indiscrezioni che da tempo suggeriscono impegni in tal senso, l’azienda ha rapporti sia con Qualcomm, sia con Ericson (rapporti di amore/odio per questioni legate alle royalty con problematiche che in alcuni casi vedono ancora impegnati i tribunali). Si veda il recente bando in Colombia di iPhone per la guerra legale tra Apple ed Ericsson, e in passato recente la disputa Apple – Qualcomm su royalty, brevetti e chip modem per iPhone e iPad.

Dal comunicato emerge che tutta l’industria della telefonia ha interesse nel 5G sfruttando una rete di satelliti in orbita intorno alla Terra, ed è ovvio che anche Apple sia al lavoro da tempo per essere pronta con un iPhone con connessione satellitare non appena tempi infrastrutture e costi saranno maturi.

