Italia prima in Europa per attacchi ransomware e malware

Cybercriminali scatenati nel mese di maggio: l ’Italia è prima in Europa per attacchi ransomware e malware inoltre, si mantiene nelle prime posizioni degli stati più bersagliati anche a livello globale: il dato emerge dall’ultimo report di Trend Micro specializzata in cybersecurity.

Nel dettaglio a maggio il numero totale di ransomware intercettati in tutto il mondo è stato di 1.336.000: l’ Italia è il Paese più colpito in Europa e il sesto al mondo con una percentuale di attacchi subiti del 4,44%. Le prime posizioni di questa classifica vedono Stati Uniti (19,82%), Turchia (12,13%), Giappone (5,81%), Taiwan (5,73%) e India (5,71%).

Per quanto riguarda i malware, l’ Italia è prima in Europa e quinta al mondo. Questa la classifica dei cinque paesi top più colpiti e con il maggior numero di attacchi intercettati: Giappone (127.120.942), Stati Uniti (77.384.579), India (24.534.066), Brasile (22.617.407), Italia (17.396.690).

I cinque settori in ordine più colpiti dai cybercriminali in Italia con malware e ransomware sono stati: Pubblica Amministrazione, sanità, tech, manifatturiero e banking. A maggio 2022 Trend Micro ha gestito in tutto il mondo 500 miliardi di query e fermato 11,5 milioni di minacce, di cui il 58,6% arrivava via e-mail.

I dati arrivano dalle analisi della Smart Protection Network, la rete di intelligence globale di Trend Micro che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il database online relativo agli incidenti cyber, per bloccare gli attacchi in tempo reale. Smart Protection Network è costituita da oltre 250 milioni di sensori e blocca una media di 65 miliardi di minacce all’anno, con il record di 94 miliardi di minacce bloccate nel 2021.

