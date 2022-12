A Natale si può chiedere “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale!”

”Il mese più atteso dell’anno per grandi e piccoli è finalmente arrivato e, grazie ad Alexa non mancano le sorprese per rendere l’atmosfera natalizia ancora più speciale.

Di seguito alcune delle novità per trascorrere le feste con l’assistente vocale di Amazon.

È possibile chiedere “Alexa, dimmi una barzelletta sul Natale”, per conoscere aneddoti divertenti su Babbo Natale, la Befana e gli altri iconici personaggi delle feste e scoprire, per esempio, cosa direbbe un pupazzo di neve innamorato. Naturalmente l’assistente vocale è pronta anche ad offrire la musica a tema, immancabile nelle serate dicembrine. Basterà dire “Alexa, canta una canzone di Natale” oppure “Alexa, canta Jingle Bells”, per lasciarsi avvolgere dalle note delle canzoni natalizie.

Ee ci si vuole divertire in famiglia, basterà dire “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale”: tutti saranno entusiasti di saperne di più sui suoi preparativi.

Tra una risata e una canzone, Alexa si propone anche per raccontare storie: basta dire “Alexa, racconta una storia di Natale”, per ascoltare e lasciarsi ispirare dai racconti della tradizione e non solo.

Chi invece è in cerca di adrenalina, può dire “Alexa, avventura di Natale”, per immergersi in un’avventura interattiva dove sono gli utenti a prendere le decisioni per aiutare Santa Claus a ritrovare il suo vestito rosso e salvare le feste.

È possibile chiedere “Alexa, quanto manca a Natale?” e “Alexa, dove è Babbo Natale?” per seguirlo durante la consegna dei doni.

Inoltre, attivando Amazon Kids su Alexa – ambiente sicuro con funzionalità specifiche pensatye per i bambini – è possibile accedere a nuovi contenuti natalizi pensati esclusivamente per i più piccoli.

Per esempio, chiedendo “Alexa, qual è la più grande domanda del Natale?” o “Alexa, Babbo Natale sa cosa voglio per Natale?”, Alexa si farà portavoce di Santa Claus coinvolgendo i bambini, stimolando la loro capacità di riflessione e la loro creatività. I bambini possono affidarsi ad Amazon Kids su Alexa anche per cercare ispirazioni sui regali: basta chiedere “Alexa, cosa posso regalare ai miei genitori/ai miei nonni per Natale?” o “Alexa, cosa posso regalare a Babbo Natale per Natale?”.

Amazon ha intensificato le novità Alexa in Italia ampliando anche nel nostro paese mercato e utenti di riferimento, oltre che con sempre nuove skill. Negli scorsi giorni l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Amazon hanno rilasciato Edicola in Voce, la skill Alexa che legge 25 quotidiani e riviste. Sempre a fine novembre Amazon ha reso disponibile in Italia Alexa Smart Properties for Senior Living, una versione di Alexa su misura per case di riposo e residenze sanitarie assistenziali.