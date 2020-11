Apple domina i tablet nel terzo trimestre 2020, impennata di Samsung

Il quadro non cambia ma le dinamiche si: anche se Apple continua a dominare le spedizioni mondiali di tablet nel terzo trimestre 2020, alcuni dei concorrenti più agguerriti crescono in maniera più decisa rispetto a Cupertino, in particolare Samsung che accorcia le distanze.

Secondo i dati preliminari Apple ha spedito 13,9 milioni di iPad nel terzo trimestre 2020, rispetto agli 11,8 milioni nello stesso periodo del 2019, segnando così una crescita del 17,4%. Secondo IDC il modello più venduto in assoluto rimane il modello di iPad 2019 economico, ma si segnano anche vendite sostenute del nuovo modello che lo sostituisce iPad 2020 economico di ottava generazione, questo anche se è stato introdotto solamente negli ultimi 15 giorni del trimestre in questione (Qui la recensione di macitynet).

Ricordiamo che Apple a settembre ha svelato anche iPad Air 2020, ma le consegne sono cominciate solo a ottobre insieme agli iPhone 12, così le vendite di questo modello ricadono completamente nel trimestre successivo.

Ma anche se le spedizioni di iPad aumentano sensibilmente, trainate come i tablet di altri marchi dalla maggiore domanda per lavoro e studio da casa, la quota di mercato di Apple nei tablet nel terzo trimestre 2020 si riduce leggermente dal 31,1% del 2019 all’attuale 29,2%, questo per la crescita sostenuta dei concorrenti.

In particolare Samsung, al secondo posto, con 9,4 milioni di unità spedite, contro solamente 5 milioni di unità nel 2019, segna così una crescita anno su anno del’89,2% nelle spedizioni. La quota di mercato del colosso sudcoreano passa dal 13% dello scorso anno all’attuale 19,8% riducendo sensibilmente la distanza da Apple. Il successo è dovuto all’introduzione di diversi tablet in più fasce di prezzo, incluso il primo tablet sul mercato con connettività 5G, oltre a una serie di sconti e promozioni.

L’unico dei cinque costruttori top a registrare una flessione, anche se lieve, è Amazon con 5,4 milioni di unità spedite contro i 5,5 milioni del 2019: la quota di mercato cala dal 14,4% dello scorso anno all’attuale 11,4%. La classifica dei Top 5 secondo IDC è completata da Huawei in crescita grazie alle migliori vendite registrate non solo in Cina ma anche in altri mercati, infine da Lenovo che segna la più alta crescita dopo Samsung con +62,4%.

Gli ultimi tre tablet presentati da Apple sono iPad Pro 2020 a marzo, mentre a settembre il nuovo iPad 2020 economico e anche il nuovo iPad Air 2020 di quarta generazione, il primo tablet di Cupertino con processore A14, lo stesso impiegato anche sugli iPhone 12.