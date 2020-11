Apple aggiorna le linee guida per costruire accessori MagSafe

Per funzionare con il sistema MagSafe di Apple, gli accessori per iPhone 12 devono rispettare alcune condizioni ed essere costruiti con un certo criterio: nelle linee guida appena aggiornate, un ulteriore update rispetto a quello di cui abbiamo già parlato in ottobre, Apple elenca tutte le caratteristiche che gli accessori costruiti dalle società terze parti devono avere perché possano essere certificati da Apple come pronti e compatibili con MagSafe.

Si tratta di un programma analogo a quello che da anni ritroviamo in alcuni accessori per iPhone, certificati appunto “Made for iPhone” e riconoscibili dall’etichetta MFi che troviamo stampata sullo stesso. Per progettare una custodia compatibile con il sistema MagSafe che Apple ha incorporato in tutti gli iPhone della linea 12 – si legge nel documento – tutta la tecnologia deve essere raccolta in massimo 2,1 mm di spessore, anche se Apple consiglia di costruire custodie che non superino i 2 millimetri.

Prima di metterlo in commercio le aziende devono inoltre assicurarsi che l’accessorio funzioni sia con il caricatore MagSafe di Apple che con il portacarte magnetico in pelle. I magneti integrati nella custodia di terze parti devono inoltre allinearsi correttamente con quelli presenti dentro l’iPhone: soprattutto, devono essere posizionati sullo stesso piano e non devono essere inseriti altri magneti all’infuori di quelli necessari per dialogare con il sistema ideato da Apple.

Apple approfondisce poi il discorso: le linee guida MAgSafe precisano che devono essere utilizzati soltanto magneti NdFeB N45SH con rivestimento NiCuNi da 7-13μm. Ciò permette ai destinatari del prodotto di poter rimuovere l’accessorio MagSafe applicando un livello di forza compreso tra 800 e 1.100 gf (grammo-forza).

Apple specifica infine che le custodie MagSafe non dovrebbero fare affidamento ai magneti per attaccarsi saldamente al dispositivo, il che contraddice alcuni video ufficiali di iPhone 12 in cui Apple elogiava proprio il fatto che le custodie Apple si agganciano magneticamente ai nuovi iPhone.

Per saperne di più sul caricatore MagSafe potete leggere questo nostro articolo. Vi consigliamo di leggere anche la nostra recensione di iPhone 12 Pro dove trovate un capitolo dedicato proprio al sistema MagSafe.