Apple stuzzica i portatili Apple Silicon in realtà aumentata

L’arrivo dei primi portatili con processori Apple Silicon è anticipato da mesi e ora anche Apple stuzzica la curiosità di utenti e appassionati con la realtà aumentata. Già da alcuni mesi la multinazionale di Cupertino nasconde e integra piccoli contenuti in realtà aumentata negli inviti che annunciano una presentazione: per il prossimo keynote Apple del 10 novembre effetti e animazione lasciano davvero pochi o nessun dubbio: saranno presentati i primi portatili Apple Silicon.

Per vedere in azione il piccolo easter egg in realtà aumentata basta aprire la pagina web contenente l’invito Apple per la presentazione del 10 novembre, ma non dal computer: occorre visitare e aprire la pagina con iPhone oppure iPad. Effettuando un tap sull’immagine dell’invito si attiva al visuale dalla fotocamera in modalità realtà aumentata. Una volta mosso un po’ iPhone o iPad per prendere le misure di quello che ci sta intorno, il sistema individua una superficie sulla quale viene visualizzato lo stesso logo Apple in scuro, come mostrato nell’invito.

Ma in realtà aumentata il logo Apple prende vita, si solleva dalla superficie di appoggio e sul lato opposto mostra un fascio di luce e colori, L’effetto è molto simile se non identico a quando si solleva il coperchio di un portatile Apple in una stanza buia.

Ricordiamo che subito dopo la pubblicazione degli inviti Apple per il 10 novembre sia Ming Chi Kuo che Bloomberg hanno anticipato che durante l’evento saranno presentati MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici e forse anche un MacBook Pro 16” con processori Apple Silicon.

Sembra invece che per i primi computer desktop con Apple Silicon dovremo aspettare fino al 2021. Cupertino sta anche lavorando su un nuovo Mac Pro con design identico all’attuale, ma con dimensioni pari a circa la metà, una macchina che però sarà presentata solo nel 2021 o nel 2022.