Apple e iPhone dominano gli smartphone ricondizionati

I dati del mercato smartphone ricondizionati arrivano in ritardo rispetto al nuovo: nella seconda metà del 2020 si registra una forte ripresa ed emerge il dominio di Apple e iPhone. Nella prima metà dello scorso anno infatti sia la disponibilità che la domanda sono diminuiti a causa della pandemia e dei blocchi estesi in diverse nazioni.

Con il miglioramento della situazione pandemica il mercato degli smartphone ricondizionati ha registrato una ripresa nella seconda metà del 2020 con volumi di spedizioni il 4% superiori rispetto al 2019. In questi mesi la maggior parte delle società che operano in questo settore hanno registrato un aumento sia dei ritiri di dispositivi che delle unità rivendute. Counterpoint rileva che nel sudest asiatico e in America Latina la ripresa è stata più lenta, viceversa in altre regioni tra cui Europa, Stati Uniti, India e Africa il mercato ha reagito più prontamente con gli operatori che hanno incrementato forniture e distribuzione.

Come noto i prodotti Apple e in particolare iPhone sono molto gettonati nel mercato degli smartphone ricondizionati rispetto agli altri marchi. Le percentuali lo dimostrano ampiamente: mentre nel 2020 Apple aveva una quota di mercato globale di circa il 13% negli smartphone nuovi, questa percentuale è addirittura del 44% negli smartphone ricondizionati. Non solo, i terminali Apple ricondizionati hanno un prezzo sensibilmente superiore: il prezzo medio di vendita di un iPhone usato è quasi tre volte superiore rispetto al prezzo medio dei terminali dei marchi concorrenti.

Nonostante il rilascio delle reti 5G ormai coinvolga oltre 150 operatori in 70 nazioni, la domanda e il prezzo medio di vendita degli iPhone LTE 4G ricondizionati rimangono molto elevati. Questo costituisce un importante vantaggio per Apple perché il mercato degli smartphone ricondizionati è costituito da numerosi utenti che diventano utenti Apple e iPhone per la prima volta proprio con un dispositivo usato di seconda mano e ricondizionato.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili ai rispettivi collegamenti.