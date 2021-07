Uber Summer offre sconti per i luoghi dell’estate in città

Grazie alla promozione Uber Summer cittadini e turisti possono raggiungere i luoghi dell’estate a prezzo scontato. L’estate 2021 si appresta a essere quella della ripartenza, grazie alla possibilità di riprendere a viaggiare.

Infatti, secondo l’ultimo Osservatorio Uber su mobilità e turismo, analizzando i dati tra maggio e giugno 2021, Uber ha già registrato una crescita media del 106% a livello nazionale delle corse effettuate da utenti stranieri in Italia (+118% per gli utenti attivi nel nostro paese), con un livello di corse doppio per le città di Roma, Bologna e Torino e addirittura quadruplo per Napoli. Milano ha invece registrato +71%, percentuale riferita principalmente ai viaggi per motivi di lavoro.

Per essere vicino a chi viaggerà per piacere, per lavoro o trascorrerà l’estate in città, Uber lancia Uber Summer. Dal 13 luglio al 5 settembre a Milano, Roma, Torino, Napoli o Bologna tutti coloro i quali vorranno godersi un momento di svago per raggiungere alcuni dei luoghi “di vacanza” dei capoluoghi potranno farlo in sicurezza con Uber a una tariffa scontata del 25% da e per queste destinazioni. Ecco i luoghi simbolo identificati per le 5 città:

Milano: BAM Biblioteca degli Alberi, Idroscalo e City Life

Torino: Parco del Valentino, Parco Pubblico Pellerina e Parco della Tesoreria

Bologna: I Giardini Margherita

Roma: Villa Borghese, Villa Ada e Ostia

Napoli: Scoglione di Marechiaro, Gaiola e Pontile di Bagnoli

Accedere a Uber Summer è semplice

Apri l’app di Uber

Inserisci il codice UBERSUMMER2021 e scegli una tra le destinazioni sopra indicate a Milano, Roma, Torino, Bologna o Napoli

Scopri il prezzo finale (scontato del 25%) in anticipo e conferma la corsa (Nel caso di Napoli lo sconto sarà applicato sul prezzo finale della corsa come da tassametro)

Goditi la tua giornata e quando sarà ora di ritornare a casa, segui la stessa procedura

Grazie al Protocollo di Sicurezza “Porta a Porta” Uber garantisce agli utenti dell’app un’opzione di trasporto nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per passeggeri e autisti che sono state introdotte sin dalla prima fase dell’emergenza e che continuano a rimanere in vigore.

Tra queste: obbligo di indossare la mascherina per autisti e passeggeri; costante sanificazione dei veicoli; fornitura di gel igienizzante per autisti e passeggeri; mask verification per gli autisti che devono dimostrare di indossare una mascherina o una copertura per il viso prima di iniziare il servizio, scattandosi un selfie da caricare sull’app; mask verification per i passeggeri: i passeggeri segnalati in passato per non aver indossato la mascherina, alla successiva prenotazione, dovranno provare di indossarla scattandosi un selfie con l’App per procedere con la corsa. Le foto inviate dagli utenti saranno eliminate subito dopo la verifica, e non saranno condivise con il driver.

