Apple è prima per soddisfazione clienti PC e Tablet nel 2020

I Mac e gli iPad di Apple continuano ad avere il punteggio di soddisfazione clienti più alto tra tutti i produttori di PC e tablet nel 2020, secondo i nuovi dati condivisi dall’American Customer Satisfaction Index.

Nel rapporto 2020 sugli elettrodomestici e l’elettronica, Apple ha ottenuto un punteggio ACSI di 82, un punto in meno rispetto a quello ottenuto nel 2019 . Il punteggio di soddisfazione di Apple ha battuto comunque Samsung (81), Acer (78), Amazon (78), ASUS (77), Dell (77), HP (77) e degli altri brand.

Il punteggio include portatili, tablet e computer desktop, ma quando si parla di Samsung e Apple è presente anche il dato della soddisfazione cliente nel mercato tablet. Apple e Samsung dominano anche le classifiche dei laptop, mentre ci sono margini più ristretti per le macchine desktop.

Nella classifica generale del settore computer i risultati risultano in linea con quelli del settore dei telefoni cellulari, dove Apple e Samsung sono da tempo bloccati in una battaglia a due per il vertice della classifica di soddisfazione del clienti. Nonostante la perdita di un punto percentuale, Apple è leader nel settore dei PC con un punteggio ACSI di 82, che corrisponde alla sua valutazione nel settore smartphone. Samsung occupa ancora una volta il secondo posto, a solo un punto di distacco dalla Mela, con un punteggio che corrisponde anche alla sua valutazione nel mercato smartphone.

Sia Apple che Samsung hanno mostrato una soddisfazione dei clienti elevata e stabile negli ultimi cinque anni, separati da un solo punto per molti degli anni passati. Apple continua a brillare quando si tratta di soddisfazione cliente in termini di design, mentre Samsung brilla quando si tratta di valore, classificandosi come il migliore della categoria tra tutti i produttori di PC.

I fattori che influenzano le valutazioni della soddisfazione clienti includono design, grafica e qualità del suono, disponibilità di accessori, software e app, facilità d’uso, arresti anomali del sistema e velocità del processore.

Per creare il suo sistema di punteggio e compilare i punteggi dei dispositivi, ACSI utilizza i dati derivanti dalle interviste di circa 14.698 clienti, così da analizzare la soddisfazione dei clienti riguardo a personal computer, software per computer, elettrodomestici, TV e altro. Ai clienti intervistati è stato chiesto di valutare le loro esperienze con i prodotti acquistati più di recente.

