Ora Firefox può diventare il browser predefinito su iOS 14 e iPadOS 14

Per anni gli utenti iPhone hanno gestito la posta elettronica e la navigazione web principalmente tramite Mail e Safari, ma ora è possibile impostare Firefox come browser web predefinito con il nuovo sistema operativo iOS 14.

Per la prima volta da quando esistono iPhone e iPad, quest’anno Apple permette di impostare come predefinite app di terze parti per la navigazione web e la posta elettronica, in sostituzione delle tradizionali app di Apple di serie, Safari e Mail. La prima app ad avvantaggiarsi di questa novità di iOS 14 è stata Google Chrome, anche se un bug riporta come predefinita Safari al riavvio, poi seguita nella scorse ore anche da Gmail.



Per impostare Firefox in iOS 14 e iPadOS 14 come browser web predefinito sono necessari pochi semplici passaggi. Gli utenti di iPhone e iPad possono cambiare l’impostazione predefinita per il browser accedendo in Impostazioni, poi selezionando Firefox, infine con un click su App predefinite per scegliere Firefox.

Come abbiamo descritto più volte in diversi articoli iOS 14 e iPadOS 14 hanno un focus particolare sulla privacy, con diverse funzioni che limitano il tracciamento dei nostri dati, con limiti e avvisi per le app che richiedono l’accesso a microfono, fotocamere e posizione dell’utente. Usando Firefox come browser web predefinito si hanno a disposizione ulteriori strumenti per la privacy, inclusa la modalità navigazione privata che non lascia alcuna traccia nella cronologia di navigazione web.

Firefox per iPhone e iPad si scarica da questa pagina di App Store. Qui invece trovate 10 cose da fare e trucchi da fare subito per chi ha installato iOS 14, con un secondo articolo con altre 10 cose da fare e trucchi.

