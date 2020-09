Apple Express è il mini negozio per acquisti nell’era Covid-19

È piccolo, somiglia a uno sportello bancario e offre una versione estremamente ridotta e semplificata della tradizionale esperienza dei negozi di Cupertino: Apple Express è il nuovo concept store che Apple sta sperimentando per assicurare acquisti veloci in completa sicurezza nell’era della pandemia Covid-19.

Il primo Apple Store Express, indicato brevemente Express, è stato avvistato nel negozio Apple Burlingame in California. Per realizzalo all’interno del negozio principale è stata posizionata una parete in legno temporanea a pochi metri dall’ingresso, che nasconde gran parte del punto vendita che rimane alle spalle.

Così una volta all’interno ci si trova davanti a due piccoli scaffali che mostrano i prodotti e gli accessori più gettonati: tra uno e l’altro, a debita distanza, sono posizionati due sportelli completamente protetti da schermi in plexiglass dietro ai quali si trovano gli addetti Apple: uno per gli Express Pickup per il ritiro degli acquisti effettuati online, e l’altro per gli appuntamenti Genius Bar per l’assistenza. In entrambi i casi quindi si può procedere al ritiro della merce ordinata online oppure procedere con l’appuntamento personale con un Genius Apple a partire da una prenotazione o da un acquisto effettuati online.

Tutti i dettagli di Apple Express, inclusa la parete in legno, gli espositori, realizzazione e materiali impiegati, risultano inferiori all’elevata qualità a cui da anni ci hanno abituato gli Apple Store effettivi, rivelando che si tratta di una soluzione temporanea per assicurare acquisti e assistenza in completa sicurezza, riducendo al minimo code e affollamento.

Considerando che Cupertino si sta preparando per le numerose novità in arrivo e per la stagione degli acquisti che arriva fino ai regali di Natale, si tratta di una soluzione che probabilmente verrà estesa a diversi Apple Store nel mondo. In questo articolo riportiamo le foto pubblicate da 9to5Mac. Forse presto vedremo un Apple Express anche in Italia, giusto in tempo per i nuovi Apple Watch Serie 6, il nuovo iPad Air 4, iPad 8 e poi a ottobre per gli iPhone 12.

