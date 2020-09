Non solo iPad Air 4, all’evento Apple 15 settembre atteso anche iPad 8

Finora abbiamo sentito parlare quasi esclusivamente del nuovo iPad Air 4 ma, durante l’evento Apple 15 settembre, sembra sarà svelato anche un altro tablet di Cupertino, più precisamente un nuovo iPad 8 economico. Nel gioco delle anticipazioni che sta coinvolgendo sempre più leaker online, anche alcuni che fino a pochi mesi fa trattavano poco o nulla di Apple, questa volta a dire la sua è Evan Blass, uno dei primi e più famosi leaker di sempre, che sembra intenzionato a sfidare la generazione più giovane, in cui senza dubbio rientra Jon Prosser.

Finora per il nuovo iPad Air 4 con porta USB-C è stato indicato un processore Apple già disponibile, invece secondo @evleaks il modello in arrivo funzionerà grazie ad Apple A14 di nuova generazione, lo stesso processore che troveremo negli iPhone 12. La novità principale indicata nel post è iPad 8, nuovo modello del tablet Apple più economico, dispositivo che invece sembra funzionerà con processore Apple A12X e metterà a disposizione il connettore Lightning. Quindi con componenti e specifiche non all’ultimo grido per contenere costi di produzione e prezzo di vendita.

La parte restante del post è dedicata agli smartwatch di Cupertino con modelli e specifiche che risultano in linea con quanto emerso finora. All’evento Apple del 15 settembre, mancano poche ore mentre scriviamo, è atteso Apple Watch Serie 6 con nuovo processore Apple S4, in due misure e due modelli, uno solo con connettività BT e Wi-Fi, l’altra anche con connettività cellulare LTE. Stesso discorso per un nuovo modello più economico indicato come Apple Watch SE, anche questo in due dimensioni e due modelli, con o senza LTE.

– iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

– iPad 8th Gen: A12X and Lightning

– Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

– Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions — Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020

