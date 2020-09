Apple Face Mask è diversa da tutte le mascherine, il video

L’esistenza è nota e in rete è già apparso l’unboxing in foto: ora è possibile osservare ancora più da vicino Apple Face Mask grazie a un video che dimostra come la mascherina per l’emergenza Covid-19 sia diversa da tutte le altre, praticamente sotto ogni aspetto e dettaglio.

Ricordiamo che Apple Face Mask è stata progettata da Apple ma non è un prodotto in vendita o messo a disposizione del pubblico: si tratta infatti della mascherina di protezione per l’uso interno dei dipendenti e del personale degli uffici della multinazionale. Ciò nonostante confezione e packaging sembrano proprio quelli di un prodotto Apple come ci si aspetterebbe di vederlo sugli scaffali di Apple Store.

Sulla confezione bianca domina il logo Apple con sotto la scritta Mask: più in piccolo è presente l’inconfondibile dicitura «Designed by Apple in California» proprio come avviene per qualsiasi computer, dispositivo o accessorio di Cupertino. La cura dei particolari e dei dettagli è elevata, tanto che non ci si aspetterebbe di vederli impiegati per un set di mascherine riutilizzabili, ma sempre usa e getta.

All’interno della scatola si trovano 5 maschere confezionate e sigillate singolarmente. Ognuno dei cinque pacchetti mostra le istruzioni d’uso, con i consigli di Apple per lavarsi le mani, come aprire i pacchetti, regolare i lacci per fare in modo che la mascherina sia ben aderente ma anche comoda da indossare. Nella confezione sono inclusi due gancetti in plastica bianca per fissare meglio i lacci dietro alla testa.

Le Apple Face Mask si distinguono dalla maggior parte delle mascherine chirurgiche in circolazione per la loro forma triangolare per chiudere meglio sul naso ed evitare l’appannamento degli occhiali, oltre alla forma arrotondata per adattarsi e chiudere meglio sul mento. Anche se abituato agli unboxing dei prodotti Apple e di tecnologia, Unbox Therapy dichiara che si tratta dello spacchettamento più insolito che gli sia mai capitato.

Dal punto di vista costruttivo Apple Face Mask è realizzata con tre strati di tessuto di alta qualità, risultando così complessivamente migliore rispetto alle mascherine tradizionali che siamo abituati a usare e vedere tutti i giorni. Questo sotto ogni punto di vista: design e tenuta, vestibilità, qualità di costruzione e dei materiali, packaging e cura di ogni dettaglio. Se fosse un prodotto destinato alla vendita le Apple Face Mask con ogni probabilità dovrebbero essere proposte a un prezzo superiore rispetto alle mascherine chirurgiche classiche.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.

