Apple ha in cantiere un’app Hotel per la prenotazione alberghiera?

Apple sembra avere in cantiere un’app per la prenotazione alberghiera. È quanto emerge da un brevetto scovato presso il Patent Office statunitense che nel sommario parla di “sistemi e metodi per accedere ai servizi alberghieri usando un dispositivo elettronico portatile”.

Del brevetto in questione riferisce il sito Appleworld.today. Apple nota che per i viaggiatori che soggiornano in hotel o in località diverse dalla propria abitazione, sono spesso necessarie differenti interazioni tra viaggiatore e struttura ricettiva. Tutte queste interazioni possono richiedere azioni distinte per l’utente da diversi dispositivi o punti. La mancata centralizzazione delle interazioni con l’hotel e con i relativi servizi può essere onerosa per l’utente che desiderano approfittare dei vantaggi servizi, portandolo in alcuni casi a dissuadere l’utente a sfruttare alcuni servizi.

L’idea di Apple è un’app dalla quale l’utente può accedere e controllare i vari servizi prima dell’arrivo in hotel, durante il soggiorno, nella stanza d’albergo, nei locali nelle vicinanze, e anche dopo avere lasciato la struttura. Tra i possibili servizi: check-in e check-out, acquisto di servizi in camera, opzioni di intrattenimento, effettuare prenotare ai ristoranti o per attrazioni nelle vicinanze, programmare promemoria per gli ospiti, controllare lo stato della camera anche quando siamo fuori dall’hotel, ecc.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo futuristico computer tutto in uno rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.