Apple ha aggiornato Keynote, Pages, Numbers e GarageBand per macOS Big Sur

Apple ha rilasciato nuove versioni di Keynote, Pages e Numbers per macOS. Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti.

Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Nelle note di rilascio di tutte e tre le app della suite iWork, Apple evidenzia il “nuovo raffinato design su macOS Big Sur“, e miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Apple ha anche aggiornato GarageBand per Mac. Nelle note di rilascio della versione 10.4.1 Apple indica il nuovo design su macOS Big Sur, l’ottimizzazione per i Mac dotati di chip Apple Silicon e la possibilità di personalizzare i colori delle regioni nelle tracce. Sono state inoltre aggiunti 1800 Apple Loop in vari generi, tra cui Hip-Hop, Chill Rap, Future Bass, New Disco, Bass House e altro ancora.