Nella beta di iOS 14.3 il supporto per tracker Bluetooth di terze parti

Nella prima beta di iOS 14.3 nelle mani degli sviluppatori sono stati individuati riferimenti al supporto di tracker Bluetooth di terze parti, utilizzabili con “Dov’è”, l’app di Apple che permette di rintracciare i vari dispositivi e che dovrebbe essere compatibile anche con gli AirTag di Apple, i tracker per oggetti il cui arrivo è imminente.

Con iOS 14, Apple ha predisposto “Find My Network Accessory”, programma che consente agli utenti di localizzare prodotti di terze parti usando la rete “Dov’è” tenendo conto di cifratura end-to-end, funzionalità di sicurezza e privacy. L’idea è offrire a terze parti funzionalità simili a quelle che sarà possibile sfruttare con i tracker AirTag; non si conoscono ancora vari dettagli ma i produttori di terze parti potranno probabilmente proporre tracker di questo tipo integrando funzioni avanzate grazie al Bluetooth.

In iOS 14.3 sono state individuate stringhe di codice dalle quali si evincono funzioni per individuare la posizione di un oggetto, informazioni sulla batteria del tracker, per impostare un emoji o un nome da assegnare al tracker, e così via.

Tile, azienda che produce dispositivi trova-oggetti, da tempo sta cercando di farsi notare lamentando a gran voce l’impossibilità di sfruttare appieno la funzionalità dell’app “Dov’è”, problema che ora potrebbe essere risolto con le novità integrate nella prima beta di iOS 14.3

Altra novità individuata nella prima beta di iOS 14.3 è un riferimento a quelle che sembrano essere le cuffie AirPods Studio, con una icona specifica e altre icone ancora catalogate con il nome in codice “Hawkeye”.