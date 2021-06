Una nuova linea di monitor da Samsung

Samsung Electronics ha annunciato una nuova linea di monitor per il 2021.

Il produttore offre 12 nuovi modelli suddivisi in tre serie: S8, S7 e S6. Tutti i modelli offrono oltre un miliardo di colori, tecnologia HDR 10 e angolo di visione di 178 gradi.

Tutti i monitor sono certificati Intelligent Eye Care da TUV Rheinland, i primi nel settore a ricevere questo riconoscimento. La tecnologia Adaptive Picture regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alle condizioni della stanza, elemento che, secondo il produttore, riduce l’affaticamento degli occhi anche dopo un uso prolungato.

I monitor offrono anche una modalità eye-saver per ridurre le emissioni di luce blu che possono causare affaticamento degli occhi e Flicker Free, che protegge gli occhi dell’utente da qualsiasi sfarfallio sullo schermo.

La serie ha ricevuto un riconoscimento in materia di efficienza energetica, grazie alla tecnologia Eco Saving Plus, insieme alla certificazione come prodotti di ultima generazione sostenibili TCO (Swedish Confederation Of Professional Employees) per display, alla certificazione ecolabel EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) per i prodotti elettronici, e infine la certificazione Energy Star per i prodotti a risparmio energetico.

S8

Il modello di punta della linea di monitor ad alta risoluzione, S8 vanta funzionalità di rilievo sia per i professionisti sia per le attività creative. Questo modello offre una risoluzione Ultra-High Definition (UHD) ed è disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici. Oltre alla risoluzione UHD e al supporto di oltre 1 miliardo di colori, il monitor S8 offre una gamma di colori sRGB del 99%.

Il monitor S8 è vanta 10Gbps attraverso la sua porta USB Type C, mentre il modello S80UA offre una ricarica fino a 90W. L’S8 fornisce, una varietà di funzioni di connettività, tra cui USB 3.0 e un hub USB. Il design è sottile e senza bordi, consentendo configurazioni a doppio monitor quasi senza soluzione di continuità. La compatibilità del montaggio VESA (Video Electronics Standards Association) e il supporto regolabile in altezza (HAS) offrono vari punti di controllo per l’inclinazione, la rotazione e la regolazione, consentendo di collocare il monitor in qualsiasi ambiente. Il supporto in metallo sottile e la profondità ridotta consentono di occupare uno spazio ridotto sulla scrivania, per una configurazione di lavoro più ordinata e senza soluzione di continuità.

S7 ed S6

Come il modello S8, la serie S7 offre una risoluzione UHD nei formati da 27 e 32 pollici, con supporto ultrasottile e pannello con ampio angolo di visione da 178 gradi. Il design è quasi senza bordi e non manca la funzione di inclinazione.

La serie S6 è disponibile nei formati da 34″, 32″, 27″ e 24″, che supportano non solo la risoluzione QHD (2.560×1.440), ma anche le funzionalità PBP (Picture By Picture) e PIP (Picture In Picture), che consentono di lavorare in modalità multitasking. I monitor S60UA non supportano solo la tecnologia Daisy Chain, che consente una riproduzione estesa su più schermi e schermate, ma anche il cavo LAN (compatibilità RJ45), che trasforma il monitor in un Docking Station Hub. La funzionalità Wake On Lan (WOL) integrata, inoltre, consente al computer connesso di essere acceso da remoto tramite un altro dispositivo.

Il monitor S65UA da 34″ con UWQHD (Ultra-Wide Quad High-Definition) offre una curvatura di 1000R, migliorando la produttività grazie al formato 21:9. La serie S6 è inoltre supportata da funzionalità di rotazione, inclinazione e regolazione personalizzabili; è possibile ruotare lo schermo e scegliere tra modalità verticale e orizzontale.

I prezzi non sono stati comunicati