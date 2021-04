Apple ha presentato l’app per i produttori di tracker di terze parti

È sempre più vicino il lancio del programma di Apple che consentirà a terze parti di usare l’app “Dov’è” per tracker e altri dispositivi Bluetooth.

Il sito TechCrunch evidenzia che domenica 4 aprile Apple ha rilasciato “Find My Certification Asst”, app creata per i licenziatari del programma Made for iPhone (MFi) che hanno bisogno di testare i loro accessori utilizzabili con la Rete Dove’è, consentendo agli utenti di individuare la posizione dei propri dispositivi anche quando non sono connessi alla rete WiFI o cellulare.

Dalle schermate dell’app dedicata ai licenziatari si evince la possibilità di testare la connettività, il livello di potenza sonora, funzionalità legate alla tecnologia NFC, firmware, connettività Bluetooth e altro.

Il ‌Find My‌ Network Accessory Program è stato presentato con iOS 14 e iPadOS 14 con l’intenzione di offrire ai produttori di terze parti l’integrazione con l’app “Dove’è” e il tracciamento di oggetti insieme ai dispositivi Apple.

In iOS 14.5 e macOS 11.3 (versioni per il momento nelle mani di sviluppatori e beta tester) nell’app “Dov’è” è presente la nuova scheda “Accessori”, sezione da dove sarà possibile tracciare prodotti di marche diverse e individuare la posizione di zaini, valigie, cuffie e altri oggetti. Questa sezione sarà con ogni probabilità la stessa dalla quale sarà possibile tracciare con gli AirTag da applicare ai vari dispositivi che l’utente vuole tenere sottocchio (la localizzazione avviene tramite la tecnologia Ultra WideBand che comunica con iPhone e altri dispositivi Apple dotati di questa tecnologia).

Tutto quello che sappiamo finora sul dispositivo trovatutto di Apple AirTags e il loro funzionamento è in questo approfondimento di macitynet.