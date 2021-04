Torna l’evento Google I/O ma sarà solo online

Google I/O, l’importante evento organizzato da Mountain View e dedicato agli sviluppatori, fu annullato lo scorso anno, in conseguenza dell’epidemia di coronavirus.

L’evento per gli sviluppatori tornerà quest’anno e si svolgerà, in forma virtuale, dal 18 al 20 maggio. L’annuncio di Google segue quello di Apple che pochi giorni dietro ha comunicato che la sua Worldwide Developers Conference (WWDC) annuale si svolgerà dal 7 all’11 giugno in modalità online.

Gli sviluppatori interessati all’evento di Google potranno registrarsi gratuitamente (qui i dettagli), per preontare posti per workshop e sessioni AMA (“Ask Me Anything”). Sarà tutto trasmesso in diretta. I contenuti saranno disponibili online, ma workshop e sessioni sono interattivi e richeidono pertanto la prenotazione.

Il grande pubblico non sarà dimenticato, dal momento che è previsto un keynote “Consumer”, ed è lecito attendersi la consueta sfilza di annunci come da tradizionale. Prima dell’indicazione ufficiale della data, Google aveva preparato un piccolo indovinello chegli utenti potevano provare a risolvere (e che è possiible vedere qui) per scoprire giorno e date dell’evento.

Nonostante una massiccia campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, queste conferenze, che solito riuniscono migliaia di sviluppatori da tutto il mondo, si svolgeranno ancora una volta virtualmente. Non solo la WWDC e Google I / O; anche Microsoft ospiterà la sua conferenza Build solo online dal 25 al 27 maggio.

Lo scorso anno furono cancellati numerosi eventi del settore, incluso il Mobile World Congress, la conferenza degli sviluppatori F8 di Facebook, la Game Developer Conference, e molti altri ancora.