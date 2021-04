Samsung propone i vecchi Galaxy come dispositivi oculistici

Samsung Electronics ha annunciato che proporrà i vecchi smartphone Galaxy come dispositivi dedicati alle cure oculistiche, da usare in aree del mondo e scarsamente servite-

L’idea è parte di un più ampio programma che invita al riciclaggio e incoraggia l’upcycling per un riutilizzo creativo. Gli smarphone diventeranno “Eyelike Fundus Camera“, un dispositivo utile per diagnosticare problemi all’apparato visivo. I device in questione, come accennato, sono destinati a zone del mondo nelle quali apparecchiature specialistiche scarseggiano. Con le fotocamere del sistema Fundus – spiega il produttore – è possibile scattare foto utili a valutare la salute degli occhi. Alcuni prototipi sono stati sfruttati con successo in Vietnam e ora il progetto è esteso per raggiungere India, Marocco e Papua Nuova Guinea.

La presentazione di EYELIKE Fundus Camera era avvenuta nel 2019 nell’ambito di della Developer Conference di quell’anno. Nel 2020 Samsung riferisce di avere fornito 90 unità, permettendo di sottoporre oltre 19.000 persone a visita oculistiche. Il progetto nasce da una partnership in collaborazione con la International Agency for the Prevention of Blindness e con il Yonsei University Health System.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono almeno 2,2 miliardi di persone che hanno quale forma di menomazione della vista e quasi metà di queste problematiche sono prevenibili o devono ancora essere affrontate. C’è una grande disparità nella prevalenza dei problemi alla vista e vari fattori riguardano l’accesso e la disponibilità di servizi oculistici. Si stima che i problemi siano fino a quattro volte maggiori nelle regioni a basso e medio reddito, rispetto alle regioni ad alto reddito.

A proposito di Upcycling, per l’Africa Samsung ha ideato Wildlife Watch, un nuovo ambizioso programma che utilizza la tecnologia per combattere la caccia di frodo nella savana africana: Le fotocamere di Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) riprenderanno immagini dal vivo che saranno trasmesse in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla Riserva Naturale di Balule, in Sudafrica, parte del Kruger National Park.

Il programma Galaxy Upcycling del produttore mira a risolvere necessità sociali, allungare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre gli sprechi, attribuendo nuovi ruoli ai dispositivi. Il riutilizzo di prodotti esistenti per svolgere una nuova funzione è ovviamente un ottimo modo per evitare di dover creare nuovi prodotti.