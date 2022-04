Apple ha registrato un nuovo brevetto di cinturino con tessuto smart

Apple ha depositato decine di brevetti legati ai tessuti (ne abbiamo parlato ad esempio qui e anche qui), lasciando immaginare future implementazioni su AirPods Max, cinturini per Apple Watch, guanti AR/VR, vestiti smart, calzature smart, ecc.

L’ultimo brevetto di questo tipo scovato dal sito PatentlyApple presso il Patent & Trademark Office statunitense è denominato “Fabric Sensing Device” ed evidenzia il possibile uso di tessuti smart in futuri cinturini per Apple Watch.

Tra le peculiarità dell’ultimo brevetto di Apple, la possibilità di integrare nel tessuto componenti e circuiti elettronici in grado di riconoscere tocchi e gesture sulla superficie del tessuto. Apple evidenzia esplicitamente la possibilità di riconoscere “perlustrazioni” e movimenti del dito sulla superficie del tessuto che possono essere interpretate come comandi o altri input. È possibile configurare un dispositivo con un tessuto del genere in modo da riconoscere forza e tocco, eseguendo comandi specifici. Apple ha previsto la possibilità di stimare la posizione del tocco su una superfice di questo tipo sfruttando due serie di filati conduttivi orientati trasversalmente tra loro all’interno del materiale tessile, indicando possibili usi in custodie, sacche, zaini, ecc.

Una indicazione di Apple lascia immaginare la possibilità di sfruttare un cinturino con questo tipo di tessuto in grado di controllare gli AirPods da Apple Watch per impostare la modalità silenziosa o non disturbare, con un gesto direttamente sul cinturino.

In un precedente brevetto del 2017 la Casa di Cupertino aveva registrato anche un “dispositivo elettronico con custodia in tessuto ed elementi metallici”. Ad aprile del 2017 era emerso un brevetto con espliciti riferimenti a “tessuti hi-tech”, utilizzabili per rivestire il case dei MacBook ma anche per creare cinturini, borse e altri elementi con display in tessuto.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.