“Switch to Android” è l’app di Google per passare i dati da iPhone ad Android

Switch To Android (“Passa ad Android”, in italiano) è un’app di Google per iPhone che aiuta a spostare “in modo rapido e sicuro” i tipi di dati più importanti, come foto, video, contatti ed eventi del calendario, su un nuovo dispositivo Android senza l’utilizzo di cavi.

L’app è disponibile in varie nazioni (Italia inclusa) e illustra vari passaggi importanti per configurare il proprio dispositivo, come la disattivazione di iMessage in modo da non perdere gli SMS di amici e familiari. Google spiega che l’app chiederà tutta una serie di autorizzazioni affinché i dati dell’iPhone possano essere spostati sul dispositivo Android.

Passa ad Android richiede iOS 12.0 o versioni successive, “pesa” 39MB, è multilingua (italiano compreso) e si scarica gratis dall’App Store.

Google offre da tempo un sito “Passa ad iPhone” con indicazioni su come effettuare i passaggi per passare da iPhone ad Android, sfruttando Google Drive, ma l’app da poco disponibile dovrebbe semplificare ulteriormente i vari passaggi.

Anche Apple offre un’app simile – “Passa a iOS” – pensata per chi, al contrario, vuole passare da un dispositivo Android ad iPhone. L’app di Apple (per dispositivi con Android 4 o seguenti) permette di trasferire foto, contatti, cronologia dei messaggi, segnalibri web, account di posta e calendari in pochi semplici passaggi, sfruttando una rete WiFi ad hoc creata nelle vicinanze dei due dispositivi. Passa a iOS è supportato su tutti i telefoni e tablet con Android 4.0 e versioni successive.