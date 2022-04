Staybl semplifica la navigazione web alle persone con mani tremolanti

Staybl è un’app gratuita (al momento disponibile solo nell’App Store statunitense) che sfrutta tecnologie intrinseche di iPad per semplificare la lettura di pagine e il browsing web in generale per le persone che soffrono di patologie quali il Parkinson, caratterizzata da movimenti involontari e discinesie (disturbi del movimento volontario).

Il sito The Verge riferisce che l’app in questione è il frutto di due anni di lavoro con esperti della associazione Parkinson tedesca, e l’aiuto di pazienti parkinsoniani in Germania e negli Stati Uniti.

Obiettivo dell’app è migliorare l’accesso alla tecnologia alle persone affette dalla malattia di Parkinson e altri problemi di salute che provocano tremori alle mani.

L’app al momento è disponile solo per iPad con iOS 14 e seguenti (e, come già detto non ancora in tutto il mondo), ma gli sviluppatori vogliono in futuro portarla anche su altri dispositivi e piattaforme.

“Parliamo sempre di come la tecnologia dovrebbe migliorare le nostre vite, ma non includiamo spontaneamente tutti in questi benefici”, riferisce Eric Schoeffler, chief creative officer di Havas, azienda di advertising che ha sviluppato l’app. “Staybl non è una medicina né una cura, è ad ogni modo una soluzione tecnologica che consente di semplificare l’accesso al mondo digitale a tutte le persone con il Parkinson o tremori alle mani”.

Il tremore alle mani è una condizione che può manifestarsi non solo per il Parkinson ma anche in seguito a cause di diversa origine e natura. Le persone che soffrono di questo problema evidenziando un tremore caratterizzato da oscillazioni ritmiche che rendono difficile eseguire compiti semplici e normali attività quotidiane come bere, mangiare, indossare indumenti o usare dispositivi mobili, influendo sulla qualità generale della loro vita.

Staybl sfrutta l’accelerometro integrato nell’iPad per individuare il movimento del dispositivo per via dei tremori, rispondendo di conseguenza con movimenti in direzione opposta nel browser integrato; è in altre parole stabilizzato lo schermo, permettendo all’utente di interagire con le pagine web e semplificare la navigazione. L’app tiene conto del tremore alle mani, eliminando gesture quali lo swipe e e lo slide durante la navigazione, e mostra anche pulsanti più grandi e più facili da premere, permettendo di personalizzare varie impostazioni che tengono conto di differenti oscillazioni e contrazioni durante il giorno.

Staybl è una delle tante tecnologie pensate per chi soffre di Parkinson e altre problematiche che provocano tremolii. Liftware è ad esempio un cucchiaio “smart” creato da una startup (acquistata da Google) che sfrutta microchip, algoritmi e sensori vari per rilevare i tremolii della mano di chi lo impugna bilanciandoli in tempo reale per mantenere il tutto fermo e stabile, permettendo a molti pazienti di mangiare autonomamente.

Apple ha brevettato diverse tecnologie di aiuto nel trattamento del morbo di Parkinson (ne abbiamo parlato qui e qui), incluso un sistema che prevede l’uso di circuiti di stabilizzazione e sensori per bilanciare il movimento in tempo reale per mantenere l’aspetto generale del sistema fermo e stabile.

Sul versante Accessibilità, Apple offre di serie su iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod e iPod Touch la funzione “Regolazione tocco” per cambiare il modo in cui il display risponde alle dita. È possibile decidere quanto deve durare ogni tap per essere rilevato e anche fare in modo che il sistema ignori i tocchi ripetuti; in questo modo è possibil appoggiare il dito sul display e spostarlo sull’elemento che interessa senza il rischio di eseguire azioni indesiderate.