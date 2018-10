Apple ha scelto l’alluminio riciclato al 100 per cento per i nuovi Mac

I Mac più verdi di sempre, realizzati in alluminio riciclato al cento per cento, sono quelli presentati da Apple durante il keynote del 30 ottobre 2018 a New York.

I Mac più verdi di sempre, realizzati in alluminio riciclato al cento per cento, sono quelli presentati da Apple durante il keynote del 30 ottobre 2018 a New York. Apple aveva utilizzato alluminio puro in passato per ottenere l’aspetto, la sensazione al tatto e la durevolezza dei case dei MacBook. Ora, Apple ha progettato una lega personalizzata nuova di zecca per i case dei nuovi Mac – il nuovo MacBook Air 2018 e il nuovo MacMini 2018 – realizzata attraverso un processo di fusione privo di carbonio: le nuove macchine utilizzano l’alluminio in eccesso di altri processi di produzione e questi scarti vengono fusi, riutilizzati e costituiranno l’intero corpo macchina.

Apple da anni lavora per una produzione nel rispetto dell’ambiente: il 100 per cento dei punti vendita dell’azienda sono alimentati da energia rinnovabile e Cupertino ha investito in una produzione di alluminio ecologica.

Già nel maggio del 2018 Apple ha annunciato una joint venture con le aziende Alcoa e Rio Tinto, insieme con il governo del Canada, per commercializzare una tecnologia brevettata che elimina le emissioni dirette di gas serra derivanti dal processo di fusione tradizionale, una fase fondamentale nella produzione dell’alluminio, “una vera rivoluzione – spiega Apple in un comunicato – nella produzione di uno dei metalli più usati al mondo”.

“Apple è impegnata a far progredire le tecnologie che fanno bene al pianeta e aiutano a salvaguardarlo per le generazioni a venire”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Siamo orgogliosi di far parte di questo nuovo e ambizioso progetto e non vediamo l’ora di poter utilizzare, per la realizzazione dei nostri prodotti, l’alluminio prodotto senza emissioni dirette di gas serra”.

Anche se non si tratta di un riciclo completo delle macchine, l’utilizzo di alluminio riciclato al cento per cento con una riduzione degli sprechi è già un ottimo inizio per una produzione nel rispetto dell’ambiente.

Un approfondimento su come Apple stia svolgendo un ruolo fondamentale nella nuova produzione industriale di alluminio che prevede un processo di fusione privo di carbonio si può leggere in questo articolo dedicato all’argomento.