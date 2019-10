Apple Back to school 2019, ultima occasione per avere in regalo le cuffie Beats

Ancora per pochi giorni sarà possibile approfittare dell’offerta per studenti e insegnanti di Apple: con l’Apple Back to School 2019 per ogni acquisto di un MacBook o di un iPad si riceverà in omaggio una sorpresa Beats, le cuffie Beats Studio3 Wireless, le cuffie Beats Solo3 Wireless o gli auricolari BeatsX. L’ultimo giorno per acquistare approfittando dell’offerta Apple Back To School 2019 è il 17 ottobre 2019.

L’offerta di Apple Back to School 2019, presentata all’inizio di luglio, dà dunque agli studenti e agli insegnanti la possibilità di avere un paio di cuffie con l’acquisto di un portatile Mac o di un iMac, ma anche di un iPad. Acquistando un nuovo Mac sarà possibile risparmiare fino a 339 euro, mentre acquistando un nuovo iPad con l’offerta Back To School si risparmieranno fino a 105 euro.

Approfittando dell’offerta Education è possibile anche acquistare con un certo risparmio AppleCare+, Apple Music e Apple Pencil. Su Apple Care +, ad esempio, è previsto uno sconto del 20 per cento. La promozione Apple Back To School 2019, infatti, si aggiunge ai soliti sconti riservati per insegnanti e studenti, che consentono l’acquisto ad un prezzo ribassato del 5-10 per cento.

Apple Back to School 2019 è anche un’occasione davvero interessante per chi desidera aggiornare i propri dispositivi, anche se non sono ancora da considerarsi vintage. Permutando il proprio tablet è possibile avere fino a 250 euro di credito da scalare sull’acquisto di un nuovo modello, mentre con il computer il valore della permuta sale ancora e può arrivare a 1020 euro di credito, sempre da scalare sull’acquisto di un nuovo modello.

In concomitanza con il lancio della promozione Back to School 2019, Apple ha presentato gli aggiornamenti MacBook Air è disponibile a partire da €1.279 e ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari. MacBook Pro è disponibile a partire da €1.549 e ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari. Sono entrambi disponibili da oggi su apple.com e tramite l’app Apple Store, e in settimana presso alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple. Le specifiche tecniche dettagliate, le opzioni per la configurazione personalizzata e gli accessori sono disponibili online su apple.com/mac.

