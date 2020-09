Tutti gli elettrodomestici diventano smart con Il VibroSense della Cornell University

VibroSense è un dispositivo in grado di identificare e classificare gli elettrodomestici in base alle vibrazioni che producono in casa, mentre viaggiano da una stanza all’altra. Il dispositivo, in grado di rendere una casa intelligente senza l’ausilio di alcun altro Device o sensore (qui la sezione CasaVerdeSmart dedicata alla domotica di macitynet) può monitorare fino a 17 diverse attività domestiche con una precisione del 96%. Queste attività possono essere di qualsiasi tipo: da un rubinetto che gocciola a un bollitore elettrico che ha appena portato l’acqua a ebollizione. Il dispositivo dovrebbe rilevare le vibrazioni e notificarle all’utente, in modo che le possa controllare.

VibroSense è stato pensato per una cast smart, per affrontare problemi quotidiani, come andare a svuotare l’asciugatrice quando ha completato un ciclo, recuperare il cibo caldo dal forno a microonde, o ricordarsi di chiudere il rubinetto che gocciola. Per migliorare l’efficienza della gestione casalinga e monitorare meglio l’uso dell’energia nella propria casa, i ricercatori della Cornell University hanno pensato a uno strumento capace di tracciare le vibrazioni utilizzando il laser su pareti, soffitti e pavimenti, senza dover avere apparecchi smart o sensori intelligenti in tutta la casa.

Il team della Cornell University ha progettato questo dispositivo con l’obiettivo di offrire una soluzione per creare una casa intelligente. I ricercatori hanno lavorato su un vibro metro laser Doppler per rilevare piccole vibrazioni e sulla necessità di identificare vibrazioni differenti e provenienti da luoghi diversi della casa. Il dispositivo dovrebbe essere particolarmente utile nelle case unifamiliari, dove le vibrazioni dei propri elettrodomestici con altre vibrazioni provenienti dal condominio.

Una preoccupazione dei potenziali acquirenti è che VibroSense possa rappresentare un potenziale rischio per la privacy se utilizzato in appartamenti e case a schiera in cui vivono più famiglie vicine l’una all’altra. In ogni caso sarebbe una scorciatoia interessante per una casa smart.

