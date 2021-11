Apple ha venduto 6,5 milioni di MacBook nel terzo trimestre 2021

Il passaggio da processori Intel a Apple Silicon è stato molto apprezzato dagli utenti Mac e, stando a quanto riferiscono gli analisti di Strategy Analytics, nel solo terzo trimestre 2021 la Casa di Cupertino ha spedito 6,5 milioni di laptop, con il MacBook Air a fare da traino.

Le stime della società di ricerca permettono di collocare Apple al quarto posto tra le aziende che vendono laptop, con il 10% di market share. Al primo posto troviamo Lenovo con 15,3 milioni di unità vendute nel terzo trimestre e il 24% di market share, al secondo e terzo posto seguono HP e Dell.

Strategy Analytics riferisce di un aumento della domanda per PC premium e che gli utenti stanno spendendo di più per questa categoria di prodotti, grazie anche a sconti sui prezzi di listino di macchine come il MacBook Air. Come è facile immaginare, il ritorno in presenza sul lavoro ed esigenze dal settore educational hanno negli ultimi mesi portato a un incremento nelle richieste di laptop.

Nel terzo trimestre 2021 sono stati spediti 66,8 milioni di laptop. Il sito 9to5Mac cita Strategy Analytics, spiegando anche che l’eccessiva diminuzione dell’offerta e problematiche quali la carenza di chip, ha comportato problemi per i produttori di computer, che avrebbero tutti potuto vantare risultati ancora superiori se non avessero riscontrato inconvenienti con gli approvvigionamenti dei fornitori.

Apple ha presentato il 28 ottobre i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 25 settembre 2021. L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di settembre pari a 83,4 miliardi di dollari, un incremento del 29% rispetto all’anno precedente.