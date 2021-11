Apple “homeOS” appare di nuovo in una ricerca di personale

A giugno di quest’anno, prima dell’annuale conferenza per sviluppatori (WWDC), era stato individuato un riferimento al nome “homeOS” in un’offerta di lavoro di Apple, lasciando immaginare che a Cupertino vi sia qualcosa che bolli in pentola per un sistema operativo dedicato all’ambito domestico/domotica.

Da allora non se ne è più sentito parlare ma ora il sito Macrumors segnala che il nome homeOS continua a comparire in nuovi annunci di lavoro della Casa di Cupertino.

A giugno di quest’anno Apple cercava personale per il ruolo di Senior iOS Engineer nel team Apple Music. Nella descrizione del primo annuncio era indicato: “Lavorerai con i sistemisti Apple, imparerai il funzionamento interno di iOS, watchOS, tvOS e homeOS e ottimizzerai il codice per prestazioni come solo Apple può fare. […] Il team di Apple Music Frameworks gestisce la tecnologia che consente l’integrazione di Apple Music su tutte le nostre piattaforme mobili: iOS, watchOS e homeOS”.

L’annuncio fu in seguito modificato da Apple correggendo “homeOS” in “HomePod”. Ora, come accennato, un ulteriore riferimento a “homeOS” è emerso in nuovo annuncio per la ricerca di personale. In un annuncio del 12 ottobre per un ruolo come iOS engineering nel team Apple Music, si cita ancora una volta homeOS, indicando come sede di lavoro San Diego; un annuncio simile è anche nella sezione del sito di Apple per la ricerca di personale e anche in questo annuncio l’azienda usa il termine “homeOS”.

Apple al momento offre due sistemi operativi per casa: audioOS per l’HomePod, e tvOS per Apple TV; il primo è basato su tvOS ma Apple sfrutta due denominazioni differenti.

È probabile che in futuro con l’indicazione “homeOS” Apple indicherà un unico sistema operativo di riferimento, unificando e potenziando i due sistemi, razionalizzando e uniformando l’offerta.

Ricordiamo che Apple è tra i membri di Matter, il protocollo domotico che vuole semplificare l’interconnettività tra gli accessori della smart home.