Il cestino da scrivania Xiaomi è stupendo e costa solo 11 euro

Quando si parla di Xiaomi è ormai palese che non si è sempre e soltanto in ambito smartphone. Il brand cinese lancia quotidianamente oggetti i qualsiasi ambito, anche per la casa, e anche low tech.

E’ il caso dei cestini da scrivania, che servono a mantenere il ordine e pulito il desktop, senza rinunciare al solito design moderno del marchio cinese. Si acquista da questo indirizzo in diverse varianti di colore, e in diverse declinazione di stili, anche se tutti molto simili tra loro.

Tra i vari colori disponibili, che mutano leggermente anche lo stile, anche se tutti risultano moderni e minimali, sono disponibili bianco, rosa, blu chiaro, e blu scuro. Il piccolo cestino, che nasce per la scrivania, ma che può essere sfruttato anche in altre stanze e contesti, si pensi al bagno, sul comodino della stanzetta, e così via.

E’ fatti in ABS e PP e ha dimensioni davvero ridotte in 13.8 x 13.8 x 16.9 centimetri, dunque assolutamente semplice e veloce da spostare, anche grazie ad un manico in silicone che ne facilita la presa. Si tratta, come già accennato, di una periferica low tech, che dunque non si collega alla rete o allo smartphone, ma che non rinuncia ad una estetica tipica delle periferiche Xiaomi, assolutamente minimali e moderne.

Al suo interno è presente il vano in plastica, che accoglie l’immondizia, e che può essere svuotato e ripulito in modo semplice, senza che sia necessario sporcarsi le mani. E’ sufficiente, infatti, cliccare sui due perni presenti per farlo svicolare verso il basso, potendolo così svuotare in tutta semplicità.

Il cestino Xiaomi è disponibile direttamente a questo indirizzo nelle diverse varianti di stili e con colorazioni differenti. Non vi resta che selezionare quello che più si addice alla propria scrivania. Il prezzo parte da 11 euro, con qualche piccola differenza a seconda del modello scelto.