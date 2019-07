Apple inizia a supportare le stazioni radio con Siri su iPhone e HomePod

La possibilità di ascoltare oltre 100 mila stazioni radio con Siri arriverà con iOS 13, ma Apple ha già attivato questa nuova funzione. L’arrivo in anticipo delle stazioni radio con Siri è segnalato dagli sviluppatori e dagli utenti che stanno utilizzando iOS 13 in versione beta.

Grazie a questa funzione potremo per esempio chiedere all’assistente vocale «Siri suona la stazione radio», seguita dal nome della nostra stazione radio preferita che sia nazionale oppure estera. In questo modo invece della Radio Beats 1 o del ristretto catalogo oggi disponibile per l’ascolto su iPhone, iPad e anche HomePod (dove disponibile), avremo a disposizione oltre 100 mila stazioni radio internet tramite i servizi TuneIn, iHeartRadio e Radio.com.

Si tratta sempre di radio in streaming via internet e non delle vere e proprie emittenti AM, FM o DAB che sia, ma considerando la vastità del catalogo offerto è molto probabile che riusciremo a seguire e ascoltare anche la versione web della nostra radio preferita, italiane incluse.

Il funzionamento anticipato delle stazioni radio con Siri è segnalato in Germania, da Macerkopf da cui riportiamo la schermata in questo articolo, e anche in USA e non solo, lasciando così ipotizzare una attivazione su scala globale. Non sorprende che Cupertino abbia già attivato il supporto per le stazioni radio con Siri anche con iOS 13 ancora nelle prime fasi beta e con diversi mesi di anticipo rispetto al rilascio della versione definitiva attesa in autunno.

La multinazionale è al lavoro per perfezionare tutti i dettagli e le nuove funzioni del suo sistema operativo per iPhone per essere pronta al lancio senza intoppi. La versione di iOS 13 definitiva per tutti arriverà a settembre in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone 2019, con gli eredi di iPhone XS Max, XS e iPhone XR. Tutte le novità di iOS 13 sono riassunte in questo articolo.