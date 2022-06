Apple lancia il cavo Magsafe 3 e il doppio alimentatore alla WWDC 2022

La Worldwide Developer Conference è soprattutto software, ma all’evento WWDC 2022 per sviluppatori andato in onda lunedì 6 giugno, c’è stato spazio anche per l’annuncio di nuovi prodotti, come MacBook Pro 13 e MacBook Air entrambi con il nuovo processore Apple Silicon M2: al loro fianco, seppur solo accennati, sono stati lanciati anche due nuovi accessori Apple che migliorano l’esperienza d’uso dei Mac: un cavo MagSafe e un caricatore con due porte USB-C che si può usare anche con iPhone, iPad e gli altri dispositivi dell’azienda.

Cavo Apple da USB‑C a MagSafe 3

Il nuovo cavo Apple è lungo due metri, ha una guaina in nylon intrecciato che promette una maggiore durabilità nel tempo e presenta un connettore magnetico MagSafe 3 da un lato e un connettore USB-C all’altra estremità. Supporta la ricarica rapida e si può collegare a qualsiasi alimentatore USB-C compatibile, compreso il nuovo modello appena annunciato da Apple.

La spina MagSafe è la stessa che troviamo sugli ultimi Mac che l’hanno finalmente reintrodotta e, come da tradizione, è progettata per evitare che, inciampando nel cavo, venga trascinato anche il computer: la connessione infatti è calamitata e assicura uno sgancio rapido e senza danni. Presenta poi un indicatore LED che si accende di verde quando il Mac è carico mentre prende una tonalità ambrata durante la ricarica.

Questo cavo è compatibile con i MacBook Air M2 2022 appena annunciati e coi MacBook Pro 14″ e 16″ del 2021. E’ disponibile su Apple Store in quattro varianti di colore – Grigio siderale, Argento, nero Mezzanotte e una specie di giallo sabbia che Apple chiama Galassia – e costa 55 euro.

Alimentatore 35W con due USB‑C

Esteticamente il nuovo alimentatore Apple è identico agli altri: la versione italiana del nuovo caricatore Apple da 35 Watt presenta la stessa forma, le stesse curvature ai bordi e la medesima disposizione della spina, con l’unica differenza sul lato in cui è presente la porta USB-C. Anziché una sola adesso ce ne sono due che permettono di ricaricare due dispositivi contemporaneamente occupando una sola presa di corrente. Apple lo consiglia per MacBook Air, ma volendo si può usare anche con iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods.

Nell’elenco delle compatibilità infatti nomina tutti gli iPhone dalla serie 8 alla più recente, nonché gli iPad Pro 12.9″ e i Pro 11″ di tutte le generazioni, l’iPad Pro da 10.5″, gli iPad Air dalla terza generazione in su, gli iPad dalla settima generazione e i mini dalla quinta. Va inoltre bene per qualsiasi Apple Watch esistente, per gli AirPods (Pro e Max inclusi), e per tutti i MacBook retina 12″ inizio 2015-2017, gli Air retina 13″ 2018-2019-2020, i MacBook Air M1 2020 e gli M2 del 2022.

Si compra su Apple Store e costa 65 euro. Negli USA invece Apple ne produce una versione con spina retrattile.