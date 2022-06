macOS Ventura è il primo con Impostazioni di Sistema

Tra le novità di macOS Ventura, prossima versione del sistema operativo per Mac al momento nelle mani dei soli sviluppatori, c’è anche il cambio del nome per le Preferenze di Sistema: la storica app che riunisce l’insieme di impostazioni che permettono di cambiare e personalizzare il comportamento di default di vari aspetti del sistema operativo, ora si chiama Impostazioni di Sistema, riprendendo non a caso il nome Impostazioni da iPhone e iPad.

È una delle novità immediatamente visibili dopo avere installato macOS Ventura. Le varie impostazioni sono richiamabili con una modalità più simile a quanto già avviene su iOS e iPadOS, con una barra laterale dalla quale richiamare le varie sottosezioni (Wi-Fi, Bluetooth, Rete, Notifiche e così via). Come sempre è possibile cercare una impostazione nel campo di ricerca “Cerca”.

La novità è rilevante: è la prima volta da quando esiste macOS che le Preferenze di Sistema cambiano nome e diventano Impostazioni di Sistema. Apple afferma che il nuovo design aiuta a spostarsi più facilmente fra le varie opzioni di configurazione e che chi usa già un iPhone o un iPad, si sentirai subito “a casa”.

Tra le novità di macOS Ventura c’è Stage Manager, funzionalità che offre un modo tutto nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra. La funzione Continuity della fotocamera permette di usare iPhone come webcam del Mac e con l’arrivo di Handoff in FaceTime, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla su Mac.

Le app Mail e Messaggi hanno nuove funzioni mentre Safari spiana la strada a un futuro senza password grazie alla funzionalità denominata Passkey. Tra le novità di rilievo per gli sviluppatori c’è Metal 3, liberia che promette di migliorare l’esperienza di gioco su Mac, rendendo possibile l’esecuzione di titoli di alto livello.

Nei prossimi giorni esamineremo in dettaglio le varie novità di macOS Ventura. Come accennato la beta è già disponibile per gli sviluppatori e a luglio dovrebbe arrivare la versione per i beta tester. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.