Alcuni utenti iPhone 12 lamentano la perdita di segnale 4G LTE e 5G

Le segnalazioni sui social sono iniziate quando Apple ha iniziato a introdurre i nuovi iPhone 12 nel mese di ottobre e sono aumentate con la crescente diffusione dei terminali Apple di ultima generazione: in base alle lamentele, alcuni utenti iPhone 12 rilevano la perdita di segnale di rete cellulare, questo sia quando si trovano sotto copertura 4G LTE sia con le reti 5G dove presenti.

Nel momento in cui scriviamo non emergono problematiche hardware particolari e l’inconveniente non risulta associato a specifiche reti od operatori. Gli utenti iPhone 12 che lamentano la perdita di segnale cellulare postano sui social messaggi che provengono da paesi diversi. La perdita di segnale è indicata sia quando gli utenti sono in muovimento, ma anche quando invece si trovano fermi in aree in cui la copertura è rilevata con altri dispositivi. In tutti i casi viene rilevata la comparsa all’improvviso del messaggio «No service» in aree servite e indipendentemente dalla versione di iOS installata.

Gli utenti che si sono rivolti al servizio di supporto Apple riferiscono che il proprio iPhone 12 soggetto alla perdita di segnale cellulare, ha superato senza problemi tutti i test hardware di Apple. Altri utenti iPhone 12 interessati dallo stesso problema, hanno contattato il servizio di assistenza del proprio operatore di telefonia mobile: dalle conversazioni emerge che il problema potrebbe risiedere nel sistema di gestione del passaggio del terminale da una torre all’altra.

In definitiva tutti gli indizi lasciano presupporre un problema di software che Apple potrebbe risolvere con un prossimo aggiornamento. I messaggi relativi a questo problema sono pubblicati sul forum di discussione e supporto di Apple e anche su Reddit.