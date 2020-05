Le prestazioni di elaborazione video di Mac Pro 2019 con e senza Afterburner

Tra le peculiarità del Mac Pro 2019, la possibilità di sfruttare una scheda Afterburner, un acceleratore PCIe (con integrato un FPGA o ASIC programmabile) che alleggerisce la decodifica dei codec video ProRes e ProRes RAW in Final Cut Pro X, QuickTime Player X e nelle app compatibili di altri sviluppatori. In fase di acquisto del Mac Pro, è possibile selezionare l’Apple Afterburner e sarà preinstallato nei 5 slot PCI Express (x16) per garantire le massime prestazioni.

Apple spiega che Afterburner non si spaventa neanche con i vieeo 8K, vantando la possibilità di passare direttamente dalla videocamera alla timeline, ei lavorare in nativo con file 4K e perfino 8K, riducendo i tempi di infinite conversioni e dire addio anche ai proxy.

Quanto cambiano realmente le prestazioni con l’Afterbuerner? Il sito Barefeats ha fatto un po’ di esperimenti usando un Mac Pro con processore Intel Xeon W 12‑core a 3,3GHz (Turbo Boost fino a 4,4GHz), configurato con 96GB di memoria RAM e unità di storage SSD da 1TB.

I grafici che vedete qui allegati mostrano i risultati con e senza Afterburner (le barre colorate di rosso indicano i valori migliori). Sono stati eseguiti test con DaVinci Resolve 16.2 con la conversione da 8K RED a 4K ProRes 422, da 8K ProRes 4444 XQ a 4K ProRes 422, il trancoding con Final Cut Pro X da 4K RAW ProRes a 4K ProRes 422, con Compressor (trascodifica da 4K RAW ProRes a 4K ProRes 422), e di nuovo con DaVinci Resolve con la transcodifica da 8K R3D a 4K ProRes 422.

Non sempre la velocità è migliore con la presenza di Apple Afterburner ma i software ottimizzati per sfruttarla permettono effettivamente di alleggerire il carico dei core del processore lasciandoli liberi di eseguire più calcoli, con ovvie migliore in termini di velocità.

