Apple pubblica le linee guida per costruire accessori MagSafe

Un documento di Apple destinato ai costruttori terze parti, ora aggiornato, illustra come progettare e realizzare accessori MagSafe, il nuovo sistema di attacco magnetico per la ricarica wireless e gli accessori destinati agli iPhone 12 in arrivo.

Il sistema di ricarica MagSafe è dotato di una serie di magneti all’interno del terminale, disposti a cerchio attorno alla bobina per la ricarica wireless, che garantiscono sempre un perfetto allineamento con iPhone e un’efficienza di ricarica ottimale. I caricabatteria MagSafe erogano fino a 15W di potenza e supportano i dispositivi abilitati alla ricarica wireless Qi.

Nel documento Apple spiega che sono sostanzialmente due i modi per integrare il MagSafe negli accessori: mediante un anello di magneti oppure un anello di magneti più un ulteriore magnete di orientamento per consentire ai dispositivi di collegare accessori secondo un determinato orientamento. Questo è per esempio il caso dei portafogli Apple MagSafe che consentono di avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito.

Apple spiega che le custodie protettive non dovrebbero superare mai i 2,1mm di spessore (consigliati 2mm), verificare l’assenza di interferenze con le carte di credito e sono presenti una miriade di informazioni di carattere tecnico, con tanto di dettagli su materiali e rivestimenti da usare, test SAR, problematiche con NFC e moltissimo altro ancora.

Le linee guida di Apple per i costruttori di accessori è un documento tecnico molto dettagliato e approfondito, in totale quasi 300 pagine (è disponibile in file formato PDF a partire da questa pagina), in cui vengono illustrate tutte le caratteristiche, le qualità e anche le proprietà che devono avere gli accessori terze parti per poter ottenere la certificazione Apple. Questo non solo per gli accessori MagSafe per i nuovi iPhone 12, ma anche per gli accessori destinati a iPad, Apple Watch, AirPods

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.